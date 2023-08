Chiara Valerio, il discorso ai funerali di Michela Murgia tra lacrime e risate: «Parlerò di lei solo al futuro»

«È difficile adesso parlare di lei al passato, così ne parlerò al futuro». Comincia così il discorso di Chiara Valerio, scrittrice e amica di Michela Murgia durante i funerali nella chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma. Un omaggio che ha conquistato i presenti e poi i social, dove il suo discorso è diventato virale. Le sue parole hanno suscitato le risate di chi era in chiesa, in un omaggio che è stato sì divertente ma allo stesso tempo profondo.

Il discorso di Chiara Valerio per Michela Murgia

«È riuscita a far diventare appassionante la parola 'queer' quanto resilienza.

Michela Murgia non sgrasserà ancora una volta il brodo di carne, così che il giorno dopo nessuno di noi lo avrà digerito», dice raccontato alcune scene di vita quotidiana. E continua, citando alcune sue frasi, sempre parlando al futuro ma riferendosi al passato: «Mi dirà che la cucina è politica, le donne sono politica, i sanpietrini sono politica, ridere è politica, scrivere è politica, parlare è politica».

Scoppia a piangere, tra gli applausi e le lacrime di chi sta ascoltando le sue parole. Ma con le mani tremanti Chiara Valerio continua: «Gli inglesi hanno tre parole per dire ‘tempo’, cioè time, weather e tense. Siccome lei andrà via prima del tempo, perché non c’è tempo… siccome siamo stati tutti bambini e sappiamo che è difficile coniugare il verbo ‘tense’, diremo che domani ‘pioverà Michela Murgia’, c’è tanto ‘weather’ per tutti noi. Vabbè, Miche’, tutti, tutte e tuttu».

Il discorso di Chiara Valerio al funerale di #MichelaMurgia è stato devastante, un turbinio di emozioni contrastanti: lacrime e risate. Quanto le sarebbe piaciuto. pic.twitter.com/AEhkpefu6x — isabella insolia (@isainsolia) August 12, 2023

Chi è Chiara Valerio

Chiara Valerio è una scrittrice, critica letteraria e teatrale ed era una delle più grandi amiche di Michela Murgia. Redattore di Nuovi Argomenti, collabora con L’Espresso, Repubblica e Vanity Fair. Con Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini cura Ad alta voce di Radio 3 e, sempre per Radio 3, conduce il programma L’isola deserta. Per la casa editrice nottetempo, ha tradotto e curato Flush, Freshwater e Tra un atto e l'altro di Virginia Woolf e Ti basta l'Atlantico? (Lettere tra Virginia Woolf e Lytton Stratchey con Alessandro Giammei). È la responsabile della narrativa italiana della casa editrice Marsilio.