Cosa fare il 25 Aprile (festa della Liberazione) nel Municipio III: tutti gli appuntamenti

Una festa, una ricorrenza, un “contratto” - come lo definì Pertini - che va rinnovato. Ogni anno. Il 25 Aprile è il giorno che cambiò la storia d’Italia. Avvenimenti che ancora oggi sono presenti nella memoria di chi li ha vissuti. Aneddoti, documenti, fotografie ancora “vivi” perché è importante mantenere il ricordo e non permettere che la polvere dell’indifferenza cancelli l’orrore e il male subìto.

Una memoria che va coltivata anche tra i giovani, protagonisti, quest’anno degli eventi culturali che commemorano l’anniversario della Festa della Liberazione, all’interno del Municipio III. Un programma ricco di appuntamenti tra iniziative culturali, proiezioni di cortometraggi ( con il contributo dei licei Aristofane, Orazio e Archimede Pacinotti) e deposizione di fiori alle lapidi e pietre d’inciampo in ricordo dei partigiani.

“Abbiamo voluto raccogliere nella giornata del 25 Aprile una parte dei lavori che durante tutto l’anno hanno prodotto le scuole e le associazioni del territorio, come il “Civico Giusto” o il “Fiore del partigiano” “, ha commentato in una nota al Messaggero il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. “ E per permettere - ha proseguito Marchionne - che fossero proprio i più giovani a raccontare la resistenza e le figure di Agnini, Orlando Posti, Piasco e tutti gli altri loro coetanei che pagarono con la vita la lotte per la riconquista della libertà per l’Italia.”

"LE TAPPE DELLA RESISTENZA"