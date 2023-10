Giovedì 26 Ottobre 2023, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 27 Ottobre, 09:43

Lei ha urlato a lungo "aiuto" dalla finestra di casa, disperata per la violenza sessuale e le percosse che aveva appena subito dall'ex marito. L'ennesima violenza in famiglia per la ragazza, costretta dalle condizioni economiche a condividere l'appartamento di Nettuno anche dopo la separazione. Qualche vicino ha raccolto il suo appello e ha avvertito il 112, facendo scattare l'allarme "codice rosso". Gli agenti del commissariato di polizia Anzio Nettuno hanno trovato la ragazza raggomitolata sulle scale di casa, mentre l'uomo - un 43 enne italiano - si era barricato in bagno.

I FATTI

Consolata, sostenuta, portata al Pronto Soccorso di Anzio per essere curata, la giovane ha sporto denuncia in Commissariato contro l'ex coniuge che nel frattempo era stato arrestato su mandato della Procura di Velletri per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. La stessa Procura nelle ultime ore ha emesso anche due ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 34enne e un 46 enne, entrambi di Anzio, che vessavano i rispettivi genitori a cui volevano estorcere denaro.

La drammatica vicenda che vede un'altra donna vittima della brutalità di un uomo con cui conviveva si è svolta in un appartamento al centro di Nettuno, dove abitano i due ex coniugi. Lui ha tentato un approccio e quando lei si è opposta è scattata l'aggressione a schiaffi pugni, fino alla violenza sessuale. La ragazza poi è riuscita a dare l'allarme dalla finestra di casa, raccolto da qualcuno che non è rimasto indifferente. I poliziotti l'hanno trovata sulle scale del palazzo, sotto shock e con un vasto ematoma al viso, mentre l'ex marito era chiuso in bagno. «La ragazza - spiegano dalla Questura di Roma - ha subito raccontato di essere stata oggetto di una violenza sessuale da parte dell'ex coniuge che, vista la sua resistenza, l'avrebbe anche colpita più volte». In Commissariato è subito scattata la procedura del "codice rosso" per violenze in famiglia. Gli agenti hanno sentito in modo protetto la ragazza che ha raccontato di angherie e violenze subite in passato, fino a quella di cui era stata vittima poche ore prima, hanno acquisito i certificati medici e la denuncia della donna, poi hanno arrestato il violentatore. Arresto convalidato dal Gip.

Ad Anzio invece due episodi di figli che maltrattano gli anziani genitori. Per un 46enne accusato di aver minacciato e maltrattato la mamma per avere denaro, è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi e contattare la vittima. Nell'ordinanza del Gip citati, oltre a continue minacce e vessazioni, anche danneggiamenti ai mobili dell'abitazione dove convivevano ed un episodio di percosse. L'altro arrestato ha 34 anni: anche lui accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori sempre per richieste di denaro, oltre ad aver danneggiato la loro auto, alcune finestre di casa e ad aver intimidito anche colleghi di lavoro del padre. Il Tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento e gli ha imposto il braccialetto elettronico.