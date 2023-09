Serpente a Roma, un rettile avvistato in un parco. L’allerta (social) dei cittadini: «Non è velenoso, ma fate attenzione»

Insieme alle api e poi alle vespe Orientalis sono stati i “protagonisti” indiscussi dell’estate 2023: i serpenti hanno scatenato momenti di puro panico per i numerosi residenti della Capitale tanto da richiedere, in alcuni casi, l’intervento di un esperto per la loro cattura. Attenzione, però: non parliamo di rettili velenosi come la famiglia di viperidi, ma di colubri. Dunque, biacchi e natrici dal collare che - come ha ricordato più volte al Messaggero l’esperto Andrea Lunerti - «non iniettano veleno, ma sono mordaci. Il loro morso è batteriologicamente pericoloso ed arriva a colpire le parti oscure umane, come i bulbi oculari». Segnalazioni che arrivano da ogni angolo della città: nelle aree pubbliche, all’interno degli stabilimenti balneari, sui marciapiedi dei quartieri centrali e nelle abitazioni, “nascosti” tra i vestiti. Una forte espansione dettata dal periodo della riproduzione ma, spesso, queste specie sono alla ricerca di risorse alimentari oltre ad essere attratti dai luoghi umidi.

L’ultimo avvistamento, con tanto di segnalazione (social), arriva da un residente del quartiere Montagnola.

Una premessa chiara e diretta, scrive l’utente all’interno di un gruppo: «Il rettile fotografato non è di certo una vipera, ma attenzione». Un biacco - stando a quanto riportato nel messaggio - è stato notato sul vialetto di accesso del Parco Binario 9 e 3/4 - Oasi Urbana, in via Benedetto Croce, 50. L’ennesimo che si aggira nelle strade di Roma.

L’ALLERTA SOCIAL

L’avvertimento è giunto diversi giorni fa, sui social, da un residente del quartiere Montagnola. Con una premessa che ha voluto però tranquillizzare gli altri abitanti: «Questo mio post non vuole nel modo più assoluto creare allarmismi non giustificati. Il rettile fotografato non e' DI CERTO una vipera», è scritto. Nell’immagine scattata dall’utente, ancora una volta, un biacco. «L’esemplare - si legge - e' stato fotografato sul vialetto di accesso al Parco Binario 9 e 3/4 - Oasi Urbana in via B. Croce 50, tra i muretti perimetrali della piccola scuola, lì presente, e del nostro VIII Municipio” e - conclude l’utente - questo post ha il fine, pertanto, di "sollecitare" i fruitori di questo parco, in particolare, ma anche di tutti gli altri (spesso mamme con i loro piccoli), a voler prestare particolare attenzione».

L’allerta serpenti, dalla Montagnola è scattata in un’altra zona, a Settebagni, nel territorio del Municipio III, dove è stato avvistato un altro ofide - non velenoso - nero, con striature verdi e lungo circa 60 cm. Ed è un altro cittadino a lanciare l’allarme - virale - su un gruppo social: «Attenzione, stamattina mentre passeggiavo con il cane ho avvistato un biacco. Al civico 1400, dove c’è il muretto e i contatori dell’acqua sulla cancellata verde. Il serpente non è velenoso, ma ponete attenzione ai cani di piccola e medaglia in quanto potrebbero comunque ricevere dei morsi sul muso».