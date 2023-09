Roma, uomo lancia feci nelle auto delle ragazze. «Segue le donne, aspetta l'apertura dei finestrini e poi scappa»

Un fatto di cronaca orribile. Feci nella auto delle donne. Lo hanno ribattezzato Shpalman, come l'eroe della celebre canzone di Elio e le Storie Tese (nel 2003): un uomo si aggira per la Capitale lanciando feci nelle automobili delle ragazze. Le testimonianze sono state presentate online e raccolte dal profilo Instagram di Welcome to Favelas. Dopo una prima segnalazione, di qualche giorno fa, i racconti delle ragazze si sono moltiplicati in queste ultime ore. Questi episodi, secondo quanto riportano le giovani, succederebbe da almeno cinque anni.

Secondo le testimonianze delle ragazze al profilo Instagram, Shpalman, descritto come un uomo sulla settantina, nota le ragazze sole dei locali e, una volta uscite, inizia a seguirle fino a quando entrano in macchina. È in quel momento che, non appena aprono uno dei finestrini, lancia loro addosso delle feci.

Roma, rifiuti e accampamenti. Sottopassi off-limits: l'agonia di Corso d'Italia

Roma, vetri rotti e bottiglie in frantumi in piazza Vittorio Emanuele, l'ira dei residenti: «Situazione raccapricciante»

«È successo questa notte verso le 4 vicino al forno di piazza Sempione, un uomo sulla settantina ci tira la cacca chiusa in un fazzoletto, sia in macchina che parzialmente addosso e poi scappa», ha raccontato una delle prime a segnalare la situazione. «Mi ha lanciato la cacca in macchina, poi l'ho fatto pulire», ha spiegato un'altra allegando il video con Shpalman che pulisce la zona interna all'automobile. «Dove è successo? Stanotte alle 3 ad Arco di Travertino mi sono ritrovata la cacca di qualcuno in macchina», chiede invece una delle ultime ragazze colpite. Ma gli episodi vanno avanti almeno dal 2018. «È successo anche a me e alle mie amiche il 2 luglio 2021, uscite da un locale all'Appio l'abbiamo trovato e abbiamo agito per vie legali, denunciandolo ai carabinieri, con riconoscimento facciale e videocamere riusciamo a risalire alla persona, processo un anno dopo davanti ad un giudice di pace – spiega in un lungo messaggio un'altra ragazza – Non gli hanno fatto nulla, credo solo una sanzione e nulla più».