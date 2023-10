Tufello, fuggono alla vista dei carabinieri ma si arrendono al traffico: arrestati

Alla vista di una pattuglia dei carabinieri Città Giardino, in viale Jonio per un normale controllo del territorio, danno gas per evitare di essere fermati. Inseguiti, a quel punto, tentano di dileguarsi ma il traffico li costringe ad abbandonare la macchina pochi metri poco per azzardare una fuga a piedi. È successo alle 22.30 di ieri.

Truffa del finto incidente a Roma, da Ostia a Torvaianica sassi lanciati contro le auto in corsa

Bloccati entrambi nella vicina via Scarpanto, al Tufello, il 45enne milanese alla guida e la 26enne romana seduta al suo fianco sono stati arrestati. La Golf abbandonata in strada, e sulla quale avevano tentato di dileguarsi, è infatti risultata rubata due giorni fa a Cinecittà. Entrambi già noti alle forze dell'ordine, devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.