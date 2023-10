Civitavecchia, sparatoria tra carabinieri e un'uomo alla guida di un'auto che non si è fermata all'alt: 4 militari feriti durante l'inseguimento

Una sparatoria a Civitavecchia ha provocato 4 feriti, tutti carabinieri. I primi colpi sono esplosi quando un'auto rusltata poi rubata non si è fermata all'alt dei militari: ne è nato un inseguimento di tre gazzelle dei carabinieri da Ladispoli in direzione Santa Marinella. Nel corso dell'operazione due auto dei carabinieri si sono scontrate e in 4 sono rimasti feriti. Nessuno è rimasto lesionati dai colpi sparati dalle forze dell'ordine, invece. L'uomo alla guida dell'auto rubata ha cercato di investire un carabiniere.

Sparatoria a Civitavecchia, la dinamica

Il mezzo in fuga è stato bloccato al porticciolo di Riva di Traiano da un'auto dei militari che lo ha speronato: il conducente si è poi messo a sparare contro i carabinieri che però sono riusciti ad arrestarlo. Secondo le prime informazioni potrebbe essere coinvolto un secondo furgone che si sta attualmente cercando di rintracciare.