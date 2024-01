Martedì 30 Gennaio 2024, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Sono tutte donne, per lo più sopra i 65 anni, le vittime preferite da chi ruba borse fuori ai supermercati. E sono stati diversi i colpi messi a segno tra Palestrina e Zagarolo. Chi effettua questi furti, infatti, cambia spesso zona per evitare di dare punti di riferimento alle forze dell'ordine. Le modalità di approccio sono di due tipi: una richiesta di informazioni o la segnalazione di un danno all'auto o di qualcosa caduto a terra. «Avevo appena fatto spesa all'Eurospin di Palestrina racconta una donna di 82 anni quando, mentre caricavo le buste, un italiano intorno ai 40, 45 anni mi ha bussato su una spalla per mostrarmi delle monete a terra che, a suo dire, mi erano cadute». «Avevo avuto in resto alcuni spicci prosegue la donna e quei soldi a terra potevano essere i miei. Una moneta da un euro, altre da 20 e da 50 centesimi. Mi sono chinata per raccoglierli e, salita in auto, la borsa non c'era più. All'interno avevo una trentina di euro, la patente, il telefono, le chiavi di casa: poca roba per il ladro mentre io sto spendendo molto per rifare tutto». Senza contare il tempo perso. «Sono andata dai carabinieri a fare la denuncia conclude che ho poi dovuto portare in banca, all'autoscuola, dal gestore telefonico». Ma le truffe non finiscono qui.

L'IDENTIKIT

Purtroppo, dalle videosorveglianze del parcheggio le immagini non consentono di individuare il ladro. Nei racconti delle vittime gli identikit sono tutti simili: uomini di mezza età, quasi sempre italiani. La tecnica varia ma la sostanza è sempre la stessa: distrarre la vittima per portarle via la borsa. «Ero al parcheggio del Conad, in piazzale Italia racconta Fausta, 73 anni quando un tipo mi ha chiesto informazioni stradali. Mentre spiegavo dove dovesse passare, ha afferrato la borsa dal sedile e si è messo a correre. Ho provato a inseguirlo ma sono caduta, ferendomi a un ginocchio. Ma nessuno è intervenuto per fermarlo». Due giorni fa, sui social, il Piacere del Caffè ha pubblicato la foto di una videocamera di sorveglianza di un uomo con un k-way che, a quanto pare, aveva da poco rubato una borsa da un'auto in sosta lì davanti. Sempre in zona San Rocco, a Palestrina, la pasticceria Charlotte ha pubblicato il video in cui si vede un tipo salire sul furgone fermo per scaricare i dolci e fuggire via. Basta un attimo di distrazione e il gioco è fatto. Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Palestrina hanno arrestato un 44enne romano, senza fissa dimora e con diversi precedenti, per una rapina impropria simile a quelle commesse nei supermercati.

LA RICERCA

L'uomo, infatti, ha fermato una donna di 59 anni, che era alla guida della propria auto, per chiederle informazioni: mentre questa parlava, lui afferrato la borsa dal lato passeggero ed ha provato a fuggire. La reazione della vittima è stata immediata: scesa dall'auto ha afferrato la propria borsa. Ne è nata una colluttazione con la donna caduta a terra e il ladro fuggito usando l'auto della signora. Una chiamata al 112 ha attivato subito i carabinieri che, sfruttando il Gps installato a bordo, hanno identificato il veicolo nel parcheggio di un supermercato di Labico. Alla vista dei carabinieri, l'uomo è risalito in auto e si è dato alla fuga, percorrendo via Casilina in direzione Roma a grande velocità. Arrivato a Tor Bella Monaca ha abbandonato il veicolo cercando di proseguire a piedi, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri di Palestrina che lo hanno portato in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli. L'auto e la borsa sono state restituite alla vittima e in molti sperano che questo arresto possa frenare il dilagare dei furti delle ultime settimane, per rendere più serena la spesa nei supermercati.