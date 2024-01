Vicina truffa l’anziana e si fa intestare la casa a Roma (vicino al Vaticano), rogito firmato con la donna in fin di vita

Mentre la signora Maria era ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, una vicina di casa aveva acquistato il suo appartamento a pochi passi dal Vaticano «con la consapevolezza» che l’anziana «fosse in fin di vita e che dunque - si legge nel capo di imputazione - la vendita in nuda proprietà equivalesse a un immotivato sconto sul prezzo». Per ottenere questo vantaggio economico, Eliana Lupo (ora 62enne) aveva versato - secondo l’accusa - una mazzetta da 15mila euro all’amministratore di sostegno della signora Maria. Per questo ieri il collegio dell’ottava sezione penale del Tribunale di Roma, presieduto da Paola Roja, ha condannato la donna a 4 anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari. Il pm titolare dell’indagine, Gennaro Varone, aveva sollecitato 5 anni di pena. Per l’amministratore di sostegno, l’avvocato Francesco Luoni, si è già arrivati a una sentenza definitiva per corruzione e peculato. A maggio del 2020 era stato arrestato, insieme all’imprenditore napoletano Maurizio Chianese e a un altro legale, perché «procedevano sistematicamente alla spoliazione del patrimonio dei loro amministrati, giungendo a far emettere fatture anche per lavori edili risultati non eseguiti». Il gip lo aveva definito «un vero e proprio saccheggio delle proprietà» di tre anziane vittime.

