Roma Termini in tilt, treni in ritardo e cancellati per un guasto tecnico alla linea elettrica: passeggeri costretti a scendere

La stazione di Termini è in tilt: la principale stazione ferroviaria di Roma, la più «transitata» d'Italia, accoglie ben 480mila passeggeri e ogni giorno percorrono i suoi binari ben 800 treni. Nella giornata di oggi, però, qualcosa è andato storto.



«Nelle tratte di Cassino, Roma-Formia-Napoli, Roma-Nettuno e Roma-Grosseto registrano ritardi fino a 60 minuti variazioni o cancellazioni per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nella stazione di Termini», si legge sui panel di avviso della stazione ferroviaria romana.

I passeggeri si sono lamentati sui social: «I binari del treno di Roma hanno perso potenza.

Tutti devono scendere dai treni. Ma non c'è nessun annuncio ufficiale alla stazione». Pare che solo i controllori stiano avvisando i passeggeri.



«Questi poveretti - scrivono su Twitter - sono rimasti bloccati sui binari fuori da Termini e sono dovuti tornare a piedi alla stazione, guidati dalla sicurezza o dai controllori».

These poor people got stuck on the tracks outside of Termini and had to walk back to the station, guided by security or conductors. https://t.co/H3QGXsHZlJ pic.twitter.com/Co1aCImW9T

— The Catholic Traveler (@MountainButorac) June 23, 2023