Domenica 11 Giugno 2023, 00:05 - Ultimo aggiornamento: 00:06

Si parte il 1° luglio dal ponte di Ferro, andato a fuoco a ottobre del 2021 e ora destinato a nuova vita, con tanto di passerella pedonale. A metà mese sarà la volta della realizzazione del nuovo sottovia di piazza Pia, sul lungotevere tra Castel Sant’Angelo e il Vaticano, che creerà una nuova area pedonale in superficie in vista del Giubileo. Per la fine di luglio sarà poi la volta di piazza dei Cinquecento, la grande area davanti alla stazione Termini che è il primo biglietto da visita della Città eterna, attesa da un piano di totale rifacimento. Tutto ciò mentre continuano i lavori di manutenzione straordinaria (e altri ne stanno per iniziare) su arterie fondamentali per la viabilità cittadina. Per Roma i mesi estivi saranno all’insegna dei cantieri, con una Capitale che si sta rifacendo il look in vista del Giubileo.

Roma, piano strade da trecento milioni: dalla Tangenziale alla Trionfale, ecco la mappa dei cantieri

IL PROGRAMMA

Sul ponte dell’Industria (nome ufficiale del ponte di Ferro) si partirà con la realizzazione di una nuova passerella per spostare i sottoservizi. Quindi si allargherà la strada - per consentire il transito di bus e camion fino a 24 tonnellate - e, sul lato meridionale della struttura, si realizzerà una passerella pedonale, con pista ciclabile. La durata dell’intervento prevista è complessivamente di 14 mesi. Tra le opere del dossier per l’Anno Santo, a seguire arriverà il sottovia di piazza Pia - con un investimento di 70 milioni di euro - che porterà alla chiusura al traffico dell’area tra ponte Sant’Angelo, Castel Sant’Angelo e piazza San Pietro. I primi lavori interesseranno il lato del Passetto, per realizzare un nuovo tratto di collettore fognario, poi si inizierà a scavare intorno alla piazza. Con l’apertura della nuova infrastruttura si creerà un collegamento pedonale diretto via della Conciliazione e Castel Sant’Angelo, convogliando il traffico veicolare verso sottopasso - già esistente - di lungotevere in Sassia.

NUOVO LOOK

In piazza dei Cinquecento sarà ricostruito l’accesso centrale alle metropolitane e saranno utilizzati nuovi materiali, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Saranno anche ridisegnati i flussi viari, accanto a quello che dovrà apparire come un vero e proprio nuovo bosco urbano. Il progetto inizialmente contemplava soltanto la riqualificazione della piazza e la viabilità strettamente contigua - via Giolitti, via Marsala e viale De Nicola - ma recentemente è stato ampliato, includendo interventi che abbracciano tutto il quadrante, fino a piazza della Repubblica e via delle Terme di Diocleziano. Sono inoltre al via i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale tra la Roma-Napoli e Tor Vergata, mentre sono partiti i carotaggi preliminari per il nuovo parcheggio interrato di piazza Risorgimento, da 288 posti auto.

LA LISTA

Sono già in corso, nel frattempo, diversi interventi di rifacimento delle strade romane, sempre in vista del Giubileo. In particolare i lavori notturni di riqualificazione della pavimentazione stradale su via Trionfale, via Trionfale Nuova, via della Camilluccia, Tangenziale Est (da via della Batteria Nomentana a largo Settimio Passamonti), viale Palmiro Togliatti e 21 chilometri di via Braccianese. A breve partiranno anche i cantieri in via di Portonaccio e viale della Serenissima. Oltre al rifacimento della pavimentazione stradale, saranno eseguiti la pulizia delle caditoie e lo sfalcio del verde.