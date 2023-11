Il rapper Thasup ricoverato in ospedale per attacchi d’ansia: «Sto cucinando la trap anche dall’ospedale»

Il 22enne cantautore noto in precedenza come Tha Supreme, fratello di Mara Sattei la cantante della “Dolce Vita” (con Fedez e Tananai) che ha collaborato con Sfera Ebbasta, Tiziano Ferro, Tedua, Gué, Massimo Pericolo è stato nuovamente ricoverato in ospedale per attacchi d’ansia. Per Thasup originario di Fiumicino, classe 2001, all’anagrafe Davide Mattei dopo il ricovero di settembre è arrivato quello delle ultime ore nuovamente per attacchi d’ansia, problema che lo attanaglia ormai da più di un anno. Aveva già condiviso un ricovero a settembre sul suo account @yungestmoonstar, raccontando ai fan il suo avanti e indietro dagli ospedali. Ci ritorna in questi giorni ancora. Lo canta nelle canzoni e lo scrive su Instagram: «Mi chiedete tutti che succede», scrive, «nulla che non sapete già, lo dico in tutte le canzoni, l’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita. E conclude: «Proverò con tutte le forze a farla sparire e tornare a fare quello che amo», condividendo sul suo profilo social uno scatto in cui mostra un computer e un microfono con cui starebbe registrando nuova musica: «Comunque sto bene. Sto cucinando la trap anche dall’ospedale».

Alla base della malattia anche l’aggravante di un dolore per il rapper dovuto alla rottura con la sua ex fidanzata proprio nel periodo del primo ricovero nel 2022. Il rapper in quell’occasione aveva scritto e pubblicato su Youtube "6itch 2", il brano in cui diceva che la sua ex lo aveva lasciato proprio durante la degenza.

E ancora cantava «Conosciuta a novembre, mi mandava qualche meme. Poi l'ho approfondita meglio in quell'hotel a cinque stelle. Passava qualche mese, le cose sembrano serie. Decido di darle tutto, mi butto, dico: "È per sempre" (Ahahah). Pensa te che coglione”». Due minuti e mezzo di sfogo contro un tradimento dove ha spiegato che la fidanzata da tre anni lo ha tradito con un bagnino mentre lui si trovava in ospedale «ricoverato per problemi gravi». Il rapper di Fiumicino amato da migliaia di fan viene scoperto nel 2018 da Salmo per cui ha prodotto “Perdonami”. Scrive e produce in camera sua fin dai 14 anni ma è a 18 che entra nel mondo del rap, prima con la realtà Machete firmandosi come Tha Supreme poi con i suoi primi brani “6itch”, “5olo” e “scuol4” che lo fanno conoscere ai suoi fan. Il primo album 23 6451 diventa il disco più ascoltato su Spotify in sole 24 ore dall’uscita. Ha collaborato con Sfera Ebbasta Tiziano Ferro, Tedua, Gué, Massimo Pericolo. Da qualche tempo Thasup sta usando i social però solo sporadicamente, dando aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. «Grazie per aspettarmi nonostante sia quasi un anno che per più di un motivo faccio avanti e indietro dagli ospedali (no preoccupazioni, starò meglio) ed ho zero serenità per fare musica», scrisse mesi fa.«Io non so se riuscirò a superare questo schifo, mi sono stancato di stare male, è una vita che sto male, non la supererò, non ho le forze. Dio, perché hai voluto che mi succedesse questo?». E i fan aesso fanno il tifo, appettano lui e la sua musica ancora una volta per continuare a volare e sognare come hanno fatto in passato.