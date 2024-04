Domenica 21 Aprile 2024, 06:00

“Aridatece la Riva Sinistra. Una ciclabile per farla vivere”. Un titolo, inequivocabile, quello scelto dall’associazione Tevere Day per il flashmob organizzato ieri sull’isola Tiberina dove istituzioni, testimonial, ciclisti, ma anche semplici cittadini, si sono incontrati per sostenere il progetto dell'associazione. Un progetto che prevede «la realizzazione di una pista ciclabile sulla riva sinistra del Tevere nel tratto che va da Ponte Cavour a Ponte Marconi», spiega Alberto Acciari, presidente di Tevere Day. Creare una ciclo-via, secondo i promotori, «è fondamentale per ridare vita a quella sponda di fiume, che da troppo tempo è abbandonata al degrado». Una ciclabile «per l’esperienza fatta sulla riva destra, dove è già stata realizzata, è lo strumento più semplice ed efficace per attuare la rivitalizzazione», ribadisce il presidente.

I CICLISTI

Per sensibilizzare la cittadinanza e invitare tutti a firmare la petizione a sostegno del progetto, ieri mattina, quasi 50 persone sono partite per una “bicilettata” percorrendo il tragitto dove, sperano, «che un giorno venga realizzata la pista». Accompagnati da altrettante persone a piedi, i ciclisti - partendo dall’isola Tiberina - sono quindi arrivati a Ponte Marconi. Con loro anche Fabrizio Ghera, assessore al Patrimonio della Regione, il presidente dell’VIII municipio Amedeo Ciaccheri, l’assessore all’ambiente dell’VIII municipio Claudio Mannarino e Giorgio Daviddi del Trio Medusa. «Avere la pista - ribadisce Daviddi- ci permetterebbe di attraversare la città evitando di utilizzare l’auto, usufruendo delle nostre bici. Attraverso una ciclabile, poi, si potrebbero creare nuovi punti di incontro e aggregazione e prendersi cura della sponda del fiume, che ne gioverebbe».