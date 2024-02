Tassisti e Ncc abusivi a Fiumicino, blitz dei carabinieri: ventimila euro di multe e dieci persone denunciate

Poco più di ventimila euro di multe e dieci persone denunciate, fra conducenti di taxi e ncc. Questo è il risultato del blitz dei carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma condotto nei due scali romani, il Leonardo Da Vinci di Fiumicino e al Giovanni Battista Pastine di Ciampino.

LE VERIFICHE DELL’ARMA

I militari dell’Arma hanno identificato e sanzionato dieci autisti mentre procacciavano clienti tra i passeggeri o li lasciavano in aree di sosta non consentite poiché non adibite a corsia di accosto.

In particolare, i militari in servizio a Fiumicino hanno multato 8 autisti Ncc, sorpresi ai Terminal Arrivi 1 e 3 mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo. Questi otto conducenti hanno ricevuto multe per un importo totale di oltre 16.500 euro. I loro colleghi di Ciampino, invece, hanno sanzionato due tassisti mentre lasciavano scendere dai loro mezzi i clienti in un’area di sosta non adibita a corsia di accosto. Per questi due autisti le multe hanno superato i quattro mila euro.

Durante i controlli, poi, sono stati anche denunciati due viaggiatori che, in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse dei duty free all’interno di Ciampino senza pagare diverse confezioni di profumi, prodotti di cosmetica e sette stecche di sigarette, del valore di circa 700 euro. I due passeggeri sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i carabinieri. La refurtiva è stata recuperata interamente e riconsegnata ai responsabili dei negozi. Per i due invece è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto.

LOTTA PLURIENNALE

La lotta dei carabinieri della Stazione di Fiumicino Aeroporto nei confronti di tassisti e ncc furbetti è pluriennale. Alla fine dello scorso anno, erano stati resi noti i numeri dell’ultimo biennio di controlli volti a reprimere le diverse attività illecite messe in atto da operatori abusivi del trasporto pubblico non di linea, tassisti e ncc appunto. I militari fra il 2022 e il 2023 hanno effettuato in totale milletrecento controlli sugli autisti, ravvisando 300 violazioni all’ordinanza dell’Ente nazionale dell’Aviazione civile (Enac) che disciplina chi può sostare e dove nei pressi dei terminal aeroportuali. Queste 300 violazioni sono state sanzionate con multe che hanno raggiunto la cifra monstre di 620mila euro.

Inoltre, in due anni, sono stati emessi 120 ordini di allontanamento per 48 ore dall’aeroporto, con conseguente sanzione amministrativa, ognuna da oltre 166 euro, per un totale di 12mila euro. E, ancora: non bastassero le violazioni sulla disciplina della sosta regolata dall’Enac, ci sono state anche le ordinarie violazioni al codice della strada: in due anni, i carabinieri di Fiumicino ne hanno elevate 100 per un ammontare complessivo di 20mila euro.

DASPO

Poi c’è il capitolo denunce e allontanamenti, i cosiddetti “daspo”, cioè il divieto di avvicinarsi alla zona di Fiumicino. Tre autisti sono stati denunciati in stato di libertà per aver incassato in modo indebito il reddito di cittadinanza. Inoltre, durante i controlli sono stati portati alla luce una serie di illeciti che hanno fatto scattare per nove conducenti abusivi il daspo: sei di questi daspo hanno avuto la durata di 8 mesi. Agli altri tre, invece, è stato vietato di avvicinarsi all’aeroporto per un anno. Tutti e nove i provvedimenti sono stati presi dalla divisione Anticrimine della Questura, su proposta della stazione dei carabinieri di Fiumicino, dopo aver accertato numerosi episodi illegali compiuti ai danni dei tassisti regolari in fila in attesa dei clienti e hanno riguardato soggetti che erano già noti alle forze dell’ordine, di età fra i 25 e i 70 anni, residenti in parte a Fiumicino e in parte nella provincia di Roma.