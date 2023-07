Sciopero mezzi Roma, le notizie in diretta. Metro A e B attive con riduzione di corse, riaperta stazione Ponte Lungo

Aggiornamenti in evidenza

Al via lo sciopero trasporti a Roma. Le linee metro A e B e la ferrovia Termini-Centocelle proseguono il servizio, con possibili riduzioni di corse. Per la metro C, ultime corse alle 8:30, poi ha chiuso. I mezzi di superficie potrebbero subire riduzioni delle corse. Lo comunica Atac su Twitter.