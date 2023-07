Trasporti pubblici a rischio domani, lunedì 24, per lo sciopero di 4 ore proclamato dal sindacato Usb. L'astensione dal lavoro inizierà alle 8.30 per terminare alle 12.30 e interesserà i dipendenti di Atac, Roma Tpl e Cotral. Lo scioperò riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.