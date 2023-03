Lunedì 6 Marzo 2023, 00:50 - Ultimo aggiornamento: 00:57

Per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il trasporto pubblico della Capitale sarà a rischio. Secondo quanto fa sapere Roma servizi per la mobilità, infatti, Cub Trasporti ha aderito allo sciopero generale nazione di 24 ore indetto dalla confederazione Slai Cobas. La protesta coinvolgerà i dipendenti di Atac e Roma Tpl.

Le fasce di garanzia previste per legge sono quelle da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop o interruzioni di corse per bus (anche periferici), tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Per quel che riguarda il servizio notturno, nella notte tra domani e mercoledì non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne mentre verrà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e quello delle corse notturne delle linee Atac 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee Roma Tpl 314, 404, 444. Viceversa, nella notte tra mercoledì e giovedì, sarà garantito il servizio delle linee bus “n” mentre non sarà assicurato quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee Atac 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee Roma Tpl 314, 404, 444.

La motivazione dello sciopero riguarda «il peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro» in Italia e che «investe tutti gli altri ambiti, sociale, familiare, culturale». Lo sciopero riguarderà anche il servizio di raccolta dei rifiuti: Ama garantirà comunque lo svolgimento dei servizi essenziali.