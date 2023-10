Sassi contro auto e bus, pomeriggio di follia sulla Salaria: arrestato un nigeriano

Almeno sei auto con vetri distrutti e carrozzeria danneggiata. Un autobus - con il vetro spaccato da un pugno - costretto a interrompere il servizio. E tanta paura tra gli automobilisti in transito. Un pomeriggio di follia quello di venerdì su via Salaria, dove per mezz'ora un folle, poi identificato in un cittadino nigeriano, ha seminato il panico tra gli automobilisti in transito. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Fidene che avrebbero già fermato un sospettato. Intanto, secondo quanto ricostruito fin qui, l'uomo per diversi minuti avrebbe lanciato sassi contro le auto in corsa lungo la via Salaria scatenando panico e paura tra gli automobilisti che hanno però, fin dai primi istanti, fornito indicazioni utili per individuare il vandalo poi arrestato dai poliziotti.

LE SEGNALAZIONI

Sono le 17.20 quando al numero unico per le emergenze arriva la prima chiamata: «C'è un uomo che sta lanciando pietre contro le auto». Da quel momento ne arrivano in serie: c'è una mamma che raccoglie il racconto della figlia e chiama. C'è una agente del III gruppo Nomentano della polizia locale, fuori servizio, la cui auto viene colpita mentre transitava all'altezza del civico 1031.

Sul posto, nel frattempo, era già intervenuta la polizia. Alla fine, saranno sei le auto danneggiate: vetri distrutti, parabrezza sfondati e carrozzerie ammaccate. Alcune hanno ancora i foratini sui sedili. Racconti che poi si sono trasformati in denunce, presentate presso il commissariato di Fidene Serpentara.

L'uomo è stato poi individuato e fermato e sono in corso accertamenti. Non sarebbe stato in grado di spiegare il folle gesto. Tra i mezzi danneggiati anche un autobus. Nella follia infatti è finita coinvolta anche una vettura della linea 334. Diversi i pugni contro la porta d'ingresso mentre il mezzo era in fermata davanti alla motorizzazione. All'arrivo della polizia la vettura presentava anche tracce ematiche, rilevate dagli agenti. L'autobus ha dovuto fermare la propria corsa e interrompere il servizio.