Venerdì 22 Aprile 2022, 11:14

Paura l'altra mattina lungo la strada provinciale 699 (la superstrada che tutti conosciamo come Frosinone Mare e che in realtà da quando è tornata sotto la competenza dell'Anas è individuata con Nsa 255 Terracina Prossedi). Un automobilista mentre stava percorrendo l'arteria a bordo della sua Mercedes è stato fatto oggetto di un lancio di Sassi da un cavalcavia al km 18 non lontano dalla confluenza con la Statale Appia.

L'uomo poco dopo si è presentato dai carabinieri a Terracina e ha sporto denuncia. Ha raccontato di essere stato raggiunto da un sasso che gli ha rotto il parabrezza ma di essere riuscito a mantenere il controllo dell'autovettura evitando di schiantarsi contro il guard rail. Nella denuncia ha anche specificato di non aver visto se vi fosse qualcuno sul ponte. Ha aggiunto che, quando è riuscito a fermarsi, sul cavalcavia non c'era più nessuno. Non ci sono altri automobilisti che hanno segnalato il lancio di sassi, né in quel momento né nel corso della mattinata.

I carabinieri della compagnia di Terracina, agli ordini del capitano Francesco Vivona, hanno comunque aperto una indagine e avviato accertamenti. Su quel cavalcavia però non vi sono telecamere di videosorveglianza, né vi sono impianti nei paraggi e dunque sarà difficile rintracciare chi ha lanciato i sassi all'indirizzo delle auto che transitavano sulla Nuova Strada Anas 255. E' stato comunque attivato un controllo nella zona per scongiurare che possano ripetersi episodi del genere.

Il problema è sentito perché già a partire da questo fine settimana, con il ponte del 25 aprile, la costa di Terracina verrà presa d'assalto dai turisti romani e ciociari e molti di loro transiteranno sulla Frosinone Mare. Non è escluso che d'intesa con la prefettura e le altre forze dell'ordine vengano attivati controlli mirati lungo quel tratto dell'arteria proprio nei giorni festivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA