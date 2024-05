La Roma ospita il Genoa allo Stadio Olimpico per la 37ª giornata di Serie A. I giallorossi vogliono mantenere la sesta posizione che, in caso di vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta, vale l'entrata in Champions League. Questa competizione rappresrnta l'obiettivo stagionale dei giallorossi che, però, hanno visto il traguardo sfumare nelle ultime settimane.