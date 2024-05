Roma-Genoa diretta 0-0: Vasquez colpisce di testa, ma Svilar la blocca

La Roma ha visto sfumare il sogno di entrare in Champions League tramite la classifica a causa della vittoria dell'Atalanta contro il Lecce. Ora per i giallorossi è fondamentale difendere il sesto posto in campionato e per farlo questa 37ª giornata di Serie A è fondamentale. L'avversaria di oggi è il Genoa che arriva all'Olimpico senza troppe pretese dato che hanno raggiunto la salvezza da tempo. Nei piani della Roma c'entra per forza di cose anche la Lazio, settima a 59 punti, uno in meno di Dybala e compagni. Mantenere questa distanza è di vitale importanza per De Rossi, sperando poi in una vittoria dell'Atalanta in Europa League.

