Roma, troppe buche a Casal Palocco, il bus costretto a saltare le fermate: «Strada impraticabile»

Di Moira di Mario

Niente bus della linea 08 Tpl a Casal Palocco in viale Alessandro Magno, almeno nel tratto in direzione del capolinea in via Antifane. Troppe buche e troppo pericoloso l'asfalto, completamente dissestato e disastrato. Per i conducenti risulta quasi impossibile evitare di raschiare il fondo degli autobus, anche a velocità ridottissima, con grave danno per la carrozzeria e per le parti meccaniche delle vetture. Parte del percorso è così stato deviato nelle vie limitrofe. Una prima modifica del tragitto c'era già stata quattro anni fa, quando a luglio 2019, Roma Tpl aveva chiesto e ottenuto il nulla osta dagli uffici comunali per una variazione del percorso, a causa dell'impraticabilità della strada. Un anno e mezzo dopo, a dicembre 2020, lo stesso destino era toccato alla linea 016 di Atac. La condizione del manto stradale, alzato dalle radici dei pini, era stata più volte denunciata anche dal Consorzio Casal Palocco che negli anni aveva portato avanti una battaglia con la precedente amministrazione municipale e capitolina. Il nodo da sciogliere era relativo alle competenze delle arterie interne a Casal Palocco. Tutte private, secondo il Municipio, solo una parte, invece, per i quattromila e seicento consorziati che oltre trent'anni fa avevano ceduto al Comune un lungo elenco di strade (ventidue su un totale di novanta ndr), tra cui proprio via Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini, tra le più disastrate di gestione pubblica. Alla fine, il Municipio aveva dovuto dare ragione al Consorzio e aveva dovuto stanziare i fondi per la loro sistemazione. Circa quattro milioni e seicentomila euro che intanto sono scesi a quattro milioni e trecentomila che tuttavia potrebbero non essere più sufficienti per rifare interamente le due strade principali a Casal Palocco.

L'opera doveva essere appaltata lo scorso anno e il cantiere già chiuso, ma la carenza di personale e le lungaggini burocratiche hanno fatto slittare l'inizio dei lavori alla prossima estate. Si tratta di due arterie, via Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini, piuttosto lunghe, circa sei chilometri a doppia corsia, completamente dissestate e nelle quali è ancora in vigore il limite dei trenta orari perché troppo pericolose per scooteristi, pedoni, automobilisti, ciclisti e per i bus Atac e Roma Tpl. Due strade strategiche che attraversano l'intero quartiere, collegandolo con la Cristoforo Colombo, da una parte e via dei Pescatori dall'altra. «Il 5 maggio prossimo è convocato il tavolo per fare il punto della situazione sui lavori annuncia Leonardo Di Matteo, presidente della Commissione Lavori pubblici le gare sono chiuse e i cantieri dovrebbero aprire tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio prossimo». Intanto la carenza di personale, risolta in minima parte, ha invece fatto perdere definitivamente i due milioni e settecentomila euro, già deliberati dalla precedente amministrazione, per la manutenzione e l'estensione della pista ciclabile a Palocco.