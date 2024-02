Roma-Lido, stop ai treni nelle ore notturne: ecco da quando e per quali orari. La linea aerea è da rifare

Stop ai treni della Metromare nelle ore notturne dal 5 marzo e per i prossimi due anni. L'ex Roma-Lido, a partire da quella data, chiuderà alle 21 a causa dei lavori di rinnovo della linea aerea per il passaggio della corrente elettrica. A dare l'annuncio ieri Astral (Azienda Stradale Lazio), la società della Regione che si occupa delle infrastrutture della ferrovia, in commissione Mobilità di Roma, presieduta da Giovanni Zannola del Pd e dai tecnici della società che hanno in carico i lavori.

I TEMPI

LE OPERAZIONI

La ristrutturazione, a cura di Rfi (Rete ferroviaria italiana), come spiegato dai tecnici, dovrebbe concludersi entro 730 giorni, quindi due anni in cui i pendolari non potranno prendere i treni oltre le 21. Potranno però contare su un servizio sostitutivo di bus navetta. In autunno, tra settembre e ottobre, è prevista la riapertura della stazione Acilia Sud della ferrovia regionale Metromare, dove sono in corso lavori di riqualificazione. Più o meno sugli stessi tempi si sta procedendo per la stazione Tor di Valle. Per la stazione di Ostia Antica, invece, l'avvio dei lavori è previsto per l'autunno e la conclusione nel corso del 2025. Saranno pronte invece nel primo trimestre del 2026 le due nuove stazioni Giardino di Roma e Mezzocammino. «Ci riteniamo abbastanza soddisfatti per come proseguono i lavori, abbiamo cantieri aperti ad Acilia Sud e a Tor di Valle. Abbiamo altri progetti per le stazioni da costruire ex novo e altri per stazioni da riqualificare come Ostia Antica. Stiamo procedendo secondo il cronoprogramma», ha spiegato Carlo Cecconi, direttore del settore ferroviario di Astral, per poi lasciare la parola agli altri ingegneri dello staff della società regionale che sta seguendo l'andamento dei lavori.«Le due stazioni Tor di Valle e Acilia Sud saranno concluse tra fine maggio e i primi di giugno - hanno detto i tecnici - per Acilia Sud ci sarà una fase di collaudo e presumibilmente sarà aperta al pubblico in autunno, tra settembre e ottobre».Ancora, per quanto riguarda Tor di Valle «stiamo lavorando sulle pensiline e sull'adeguamento della trazione elettrica, anche questa termina in estate e poi aprirà, non è prevista una fase di collaudo», hanno chiarito i tecnici di Astral. Intorno al 15 febbraio invece verrà indetta la conferenza dei servizi per altre tre stazioni: Giardino di Roma, Torrino Mezzocammino, che vanno realizzate ex novo, e Ostia Antica dove è prevista una riqualificazione e un ampliamento. «L'obiettivo per Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino è lanciare la gara il 15 giugno, per realizzare le due stazioni in 15 mesi, da calcolare dal momento dell'aggiudicazione delle gara. Abbiamo come traguardo il primo trimestre del 2026». Infine, per Ostia Antica, «stiamo per indire la conferenza dei servizi - hanno osservato i tecnici -, questa settimana inviamo le convocazioni, si tratta di un ampliamento per rendere la stazione adeguata ad accogliere funzioni diverse, idonee alla centralità del contesto urbano della stazione che è vicina al parco archeologico, c'è un ampliamento del volume della stazione e un nuovo paramento esterno oltre che la riqualificazione dell'attuale passerella. Contiamo di andare in gara a giugno, iniziare i lavori in autunno e completare in 12 mesi, quindi nel 2025, ma durante i lavori la stazione non chiuderà completamente».