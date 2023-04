Domenica 30 Aprile 2023, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 09:47

Alla fine persino Google si è arreso. E davanti al tragitto dalla stazione di Piramide a quella di Acilia, il servizio di Maps non suggerisce la ferrovia, ma suggerisce di prendere l'autobus. «Ci sono talmente tanti ritardi e soppressioni che persino Google preferisce togliere il trenino tra le preferenze», commentano alcuni pendolari. Così infatti sembra essere.

Roma-Lido nel caos: treni fermi e passeggeri infuriati. Navette prese d’assalto

Da Piramide ad Acilia Maps suggerisce di prendere la metropolitana fino al capolinea di Laurentina. Da lì indica il bus 070: 11 fermate da fare fino a Wolf Ferrari/Colombo. Poi, cinque minuti a piedi e si arriva alla fermata Eschilo/Acilii per poi prendere lo 016, che in 23 fermate (e una ventina di minuti di percorso), porta fino alla stazione di Acilia. In totale, coincidenze permettendo, almeno un'ora e 24 minuti di viaggio.



L'itinerario proposto da Google per arrivare a Ostia Antica (alla fermata del Metromare), passa invece per Fiumicino. Qui Maps dice che è meglio prendere il regionale che porta all'Aeroporto, fermarsi allo scalo, fare nove minuti a piedi, raggiungere il terminal 1, prendere il bus Cotral che, dopo undici fermate, porta in via delle Baleniere. Da qui, poi, bisogna salire a bordo di un altro Cotral che, in due fermate, finalmente fa raggiungere l'area archeologica di Ostia Antica. Un viaggio di un'ora e 40 minuti (in auto Google dice che lo si percorrerebbe in 28). Un'odissea soprattutto per i turisti che vorrebbero andare a vedere gli scavi e che potrebbero approfittare di queste giornate primaverili per passare una mattinata tra i resti dell'antica città portuale.



A NORD

Ma se Atene piange, Sparta non ride, si direbbe. Infatti Google ha cancellato tra le sue preferenze anche l'altro trenino passato dalla gestione di Atac a Cotral, quello che da piazzale Flaminio va a Civita Castellana e poi ferma a Viterbo Porta Fiorentina. Partire da Roma e arrivare alla stazione Morlupo Capena, attraverso la ferrovia, vorrebbe dire fare diciotto fermate. E invece no: Google Maps dice che il percorso più veloce per percorrere l'itinerario (che in auto si farebbe in 33 minuti) è quello che con il 2 porta a piazza Mancini. Una volta lì il viaggio non è finito: c'è da prendere il 200 e fare 21 fermate fino a piazza Saxa Rubra, capolinea del Cotral. Per l'app di mappe, poi, va preso il Cotral e vanno fatte altre 48 fermate (per 44 minuti di viaggio). Solo al termine di questa ultima tratta si arriva alla meta finale: la stazione di Morlupo. In sostanza, alla fine di tutto questo viaggio, un'ora e 44 minuti in totale per passare dal centro città alla provincia. Proprio il Comitato pendolari della ferrovia Roma-Nord rilancia la notizia via social con gli hashtag #affidabilitàZero e #vergogna. In tanti hanno provato, più e più volte, la scomparsa del servizio dei trenini metropolitani.

«Ho provato a inserire il tragitto dalla stazione Montebello a piazza Re di Roma. Nulla, il trenino urbano che arriva fino a piazzale Flaminio non lo riporta per niente», commenta Luciano Di Vetta. E Claudia Lodolo, tuona: «Ci hanno preso in giro per anni». «Non c'è più come percorso suggerito, neanche la tratta urbana. Solo i bus», sottolinea.

giampiero.valenza@ilmessaggero.it