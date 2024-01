Roma, domani l'inaugurazione del Parco Allievo a Monte Mario

Come ha annunciato l’assessora Stefania Portaro del quattordicesimo municipio, giovedì 25 gennaio 2024 ci sarà l’inaugurazione del Parco Allievo situato in via Giuseppe Allievo (zona Monte Mario).

Dopo un periodo di totale degrado e abbandono, l’area è ritornata a risplendere. Infatti sono stati installati nuovi giochi per i bambini, dagli scivoli ai dondoli donando anche un nuovo luogo per poter praticare attività sportiva. Durante l’apertura saranno piantate nuove alberature donate dall’Ambasciata di Svizzera in Italia che serviranno per garantire un’ombreggiatura ai visitatori del parco.

“Siamo veramente felici di riavere un parco nuovo e pulito per i nostri bambini ma anche per noi grandi che amiamo lo sport.

Finalmente abbiamo un luogo dove poter correre, giocare e passeggiare contemplando la natura. Erano due anni che questo parco non veniva utilizzato perché aveva raggiunto uno stato di abbandono assurdo” commenta così una residente della zona.

All'inaugurazione parteciperanno il sindaco Gualtieri, il presidente del municipio Della Porta, l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi e Monika Schmutz Kirgoz dell'Ambasciata di Svizzera in Italia.