Roma, due cinghiali avvistati alla Bufalotta. Cittadini divisi, abbatterli o trasferirli in riserve protette?

Dopo l’enorme branco di cinghiali avvistato meno di una settimana fa a Montespaccato arriva quello solitario ripreso in pieno giorno dietro il Dima shopping alla Bufalotta da un residente dalle palazzine di via Franco Simongini. «Ormai non ci facciamo più caso alla Bufalotta la sera li vediamo sempre in giro di solito nei pressi dei cassonetti - dice il residente - cerchiamo solo di restare lontano soprattutto se siamo con i cani».

Un’altro ungulato a spasso questa volta di sera è stato avvistato da Valentina in compagnia di amici e del suo cane: «Abito a piazza Bologna ma vado spesso alla Bufalotta a trovare i miei amici che abitano in via Camerini, siamo usciti per fare una passeggiata con i cani nel parco vicino e l’abbiamo intravisto, i cani si sono cominciati ad agitare e abbiamo preferito allontanarci». Insomma Trullo - Bufalotta 1-2 , ma gli avvistamenti degli ungulati continuano a moltiplicarsi in tutta Roma e spesso il rischio che attacchino c'è stato: «Sono del parere che in caso etremo di pericolo bisogna sopprimerli» conclude il residente della Bufalotta. Brutte notizie infatto per loro dopo l'entrata in vigore della norma inserita nella Legge di bilancio "che consentirà ai cacciatori di sparare ai cinghiali anche nei parchi e nei centri urbani, anche se la notizia che poteva finire in tragedia è arrivata un paio di settimana fa con l’incidente di via Selva dei Cavalieri a Fonte Nuova alle porte di Roma dove un uomo ha esploso un colpo di fucile dalla finestra dell’abitazione colpendo un’auto in transito facendo andare in frantumi i vetri dell’auto di un 56enne indiano.

«Sto portando avanti la mia personale battaglia contro la caccia e la possibilità di abbattere i cinghiali - dice Maria Beatrice Scibetta candidata alle prossime regionali che non è d'accorso sull'abbattimemto degli ungulati come soluzione finale - a mio avviso si deve trovare un'altra soluzione alla soppressione di questi animali, addormentarli e portarli nelle riserve protette come si fa per la cattura dei cani e di altri animali, e avviare anche dei programmi di sterilizzazione senza però doverli sopprimere, non parliamo di centinaia di migliaia di esemplari, quindi penso che i fondi si possano trovare se c’è la volontà di farlo».