Roma, arresti per droga: ventuno persone in manette. L'accusa è spaccio: dalla cocaina all'hashish e il crack

Ventuno arresti per droga a Roma. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito una serie di controlli nelle periferie della Capitale, che hanno portato all'arresto, d'intesa con la procura della Repubblica di Roma, di 21 persone e al sequestro di migliaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, marijuana e hashish. Nel quartiere di San Basilio, i carabinieri della compagnia di Roma Montesacro e della locale stazione hanno arrestato 3 uomini e una donna.

Due uomini, di 25 e 29 anni, uno di origini calabresi e uno di San Cesareo, sono stati arrestati dopo essere stati fermati a bordo di un'auto a noleggio e trovati in possesso di 123,9 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. Non si esclude che i due avessero comprato le dosi da un rivenditore di San Basilio per rivenderle nel comune prenestino. In viale Kant, i carabinieri hanno arrestato una donna a bordo di un'auto, trovata in possesso 8,3 g di cocaina, divisa in 11 involucri. In via Corinaldo è stato arrestato un 25enne che alla vista dei carabinieri è fuggito, cercando di disfarsi di una busta, poi recuperata dai militari, contenente 10 involucri di cocaina. Tre uomini e una donna sono stati arrestati anche dai carabinieri della stazione di Roma Tor Tre Teste nell'area urbana del Quarticciolo. Un 20enne e una 45enne romani e un marocchino di 42 anni sono stati sorpresi, in diverse occasioni, a cedere droga a tre persone, prelevando lo stupefacente da un nascondiglio vicino a un'aiuola. Nel corso dell'ispezione, i militari hanno recuperato complessivamente 68 dosi tra cocaina e crack.

In via Manfredonia i carabinieri hanno poi arrestato un tunisino di 20 anni, notato mentre cedeva dosi di stupefacente prelevato dall'interno di un discendente della grondaia di un palazzo; dopo un'ispezione nel luogo di occultamento e di perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato nella disponibilità dell'indagato 36 dosi di cocaina e di crack. Un romano di 42 anni, fermato per un controllo dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina in piazzale Pino Pascali, su via Palmiro Togliatti è stato arrestato in esecuzione di un ordine di esecuzione di pena detentiva, di 1 anno e 8 mesi, in regime di detenzione domiciliare, per reati inerenti agli stupefacenti.

Altri 11 uomini e una donna sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in vari luoghi della Capitale: in Largo Fratelli Lumiere dai carabinieri della stazione di Roma Nuovo Salario; in via Giolitti dai carabinieri del Nucleo Roma-Scalo Termini; in via del Moro dai carabinieri della stazione di Roma Trastevere; all'interno del parco Pratone di Torre Spaccata dai carabinieri della stazione Roma Quadraro; in via della Tenuta di Torrenova dai carabinieri della stazione di Tor Vergata; in zona Massimina dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro; in zona San Paolo dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Eur; nel quartiere Garbatella dai carabinieri della locale Stazione; in via Trompeo dai carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca e nel quartiere Esquilino dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante. Tutti gli arresti sono stati convalidati.