Tor Bella Monaca, ora lo spaccio è affidato alle donne: tre arresti della polizia

Giovani, spigliate e scaltre, brave a non dare nell'occhio e determinate. Oppure mature, esperte della zona, conosciute e rispettate. Identikit di donne spacciatrici, la nuova frontiera del narcotraffico che non poteva che avere in una delle piazze più calde della città il suo laboratorio più attivo, ovvero Tor Bella Monaca. Nella notte un'operazione della polizia del VI distretto Casilino ha portato all'arresto di tre spacciatrici. In un primo blitz, condotto assieme alle volanti della questura, gli agenti hanno fermato due ragazze in viale Paolo Ferdinando Quaglia. Mediante appostamenti e servizi di osservazione, la polizia è risalita all’attività di spaccio delle due fra i palazzi della zona, i parcheggi dei desidenti e il parco adiacente. Una volta fermate le due sono state trovate in possesso di 29 involucri di cocaina e circa 1000 euro in contanti. Gli arresti sono stati convalidati.

Arresti domiciliari, invece, per una 65enne titolare di una fiorente attività di spaccio con quartier generale il suo appartamento, in via dell'Archeologia.

Gli agenti fingendo di dover notificare un atto sono riusciti ad entrare nella casa della donna, dove sono stai rinvenuto occultati in una borsa 97 grammi di cocaina, bilancini di precisone ed un taccuino dove erano annotati tutti i dati dell’illecita attività. Alla fine degli accertamenti la donna è stata arrestata. Dopo l’udienza di convalida la donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.