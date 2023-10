Ciampino, arrestati fidanzati 20enni: vendita all'ingrosso di droga, trovati oltre 50 kg di hashish in una villa sul litorale

Ciampino, avevano creato un vero e proprio "ingrosso" dello spaccio di droga. In una vasta area che andava da Roma sud, Ciampino-Morena, passando per tutti i Castelli Romani ed arrivava anche sul litorale di Pomezia e Ardea . Due fidanzati lei 22 anni (ex studentessa universitaria) lui 23 anni, sono stati arrestati dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Polizia di Marino l'altro ieri mattina all'alba. I due erano soliti rifornire, secondo i movimenti ricostruiti dagli investigatori con grandi quantità di hashish i pusher della zona dei Castelli e del Litorale e anche della capitale zona Roma Sud. Nel blitz fatto dai poliziotti di Marino che li stavano seguendo da tempo, in una villa con muri molto alti ad Ardea all'interno di un noto comprensorio residenziale ; gli agenti hanno trovato il supermarket della droga che sospettavano. Sono stati rinvenuti circa 50 kg di hashish suddivisi in panetti con principio attivo molto alto, diverse dosi di cocaina e circa 4.000 euro in contanti provento dello spaccio della giornata prima. E tutto il materiale da confezionamento e da taglio, con vari bilancini, bustine e cellophane. La ragazza incensurata originaria di un paese della provincia di Frosinone si era trasferita nella zona dei Castelli Romani per unirsi nella lucrosa attività di spaccio al suo fidanzato. Il 23enne S. D. che vive nella zona di Ciampino, invece ha già diversi precedenti specifici per spaccio di droga. Ed era stato anche "gambizzato" una sera con alcuni colpi di pistola nella zona di Morena lo scorso febbraio insieme ad un'altra persona nell'ambito della lotta della criminalità organizzata per quanto riguarda lo spaccio di droga. Così gli agenti dell'anticrimine del Commissariato di Marino diretto dal vicequestore Antonio Cuppone, hanno messo la parola fine alla lucrosa attività di spaccio che sicuramente per l'enorme quantità trovata portava a rifornire anche diversi pusher della zona tra il litorale, zona Roma sud ed i Castelli Romani . Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di droga e detenzione di armi abusive, sono state trovate nella villa di Ardea anche alcune pistole, tra cui una revolver con molte munizioni. Lui è stato portato in carcere a Velletri mentre per la ragazza sono scattati gli arresti domiciliari. Le indagini proseguono nel più stretto riserbo per cercare di trovare gli altri complici spacciatori della zona. Anche perché i due fidanzati avevano messo su tra le altre cose, anche una attività di noleggio di auto di grossa cilindrata tra Roma e Ciampino. Probabilmente con l'uso di queste macchine, loro stessi e gli altri spacciatori portavano la droga a domicilio . C'è anche il sospetto che queste auto a noleggio venissero affittate ai vari pusher per la consegna della droga in quantità massiccia in varie piazze di spaccio della vasta zona su cui operavano tra Roma, Ciampino e il Litorale romano .