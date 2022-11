Riscaldamenti Roma, anticipata l'accensione: via libera da domani

Anticipata l'accensione dei riscaldamenti a Roma. I termosifoni potranno essere accesi da domani per un massimo di 4 ore al giorno. Il Comune sta preparando una nuova ordinanza.

Riscaldamenti Roma, l'accensione anticipata

Dal 21 novembre (e fino al 31 marzo 2023), come previsto dalla precedente ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, i riscaldamenti potranno invece restare accesi per un massimo di 10 ore tra le 5 e le 23 di ogni giorno.

Perché la decisione

La decisione, spiega l'assessore all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, è stata presa in vista del «brusco calo delle temperature» previste nei prossimi giorni. «Dal costante monitoraggio delle temperature che stiamo effettuando - spiega una nota - si rileva che nelle prossime giornate di lunedì 14 e di martedì 15 novembre è previsto un brusco calo delle temperature, con minime attese in diminuzione e comprese tra i 5 e 7 gradi in città, per poi tornare ad aumentare nei giorni successivi. Per questo, fermo restando quanto previsto dall'ordinanza n. 183 del 4.11.2022 e delle deroghe e prescrizioni in essa contenute, stiamo predisponendo una nuova ordinanza grazie alla quale ai romani sarà consentita l'accensione dei riscaldamenti per un massimo di 4 ore giornaliere a partire da domani. Continuando a raccomandare ai cittadini un uso consapevole e responsabile del riscaldamento privato, con questo provvedimento di accensione degli impianti intendiamo dare una adeguata risposta alle necessità delle persone più fragili e alle esigenze del settore turistico-alberghiero, e più in generale delle tante imprese e attività produttive che operano nella Capitale».