Maltempo a Roma, allerta meteo gialla nel Lazio per temporali: piogge tra notte e mattino. Le previsioni (e le temperature) per domani «Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani». Ecco le previsioni ora per ora nella Capitale