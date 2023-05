Maccarese, riapre la BauBeach: l'oasi dove i cani possono godersi la spiaggia

Torna a Maccarese, come ormai ogni stagione, la Baubeach, la prima spiaggia in Italia per cani. L’associazione Baubeach Village ha affrettato tutte le pratiche di ricomposizione della struttura, che ogni anno viene totalmente smontata dal momento che si trova in un’area di Riserva.

Roma, rischia di annegare in mare a Maccarese, salvata dal bagnino 18enne

Bau Beach, a Sabaudia un successo con oltre cento cani al giorno in spiaggia

Questa di fatto è la 25esima stagione. In tutti questi anni la Baubeach ha avviato percorsi di formazione etologica (in collaborazione con l’Istituto di formazione zooantropologica Siua, dalla quale è nato il primo corso in dog management turistico ricreativo), ha creato un Polo di discipline bionaturali (associato all’Aics) dove si insegnano lo Yoga, lo Yoga Sup e si creano workshop di attività olistiche, presentato una proposta gastronomica vegana.

Da tutto questo sta nascendo ancora di più: una certificazione, sostenuta da due enti di certificazione italiani, sul BauBe, il benessere del cane nelle strutture turistico ricreative e nelle strutture di accoglienza. Da quest’anno è previsto anche l’avvio di un progetto di attività assistite con gli animali (Aaa), in collaborazione con alcune realtà romane che si occupano di disabilità nei ragazzi.

Riapre la Baubeach a Maccarese con vegan party e bau spa

Cosa accadrà quest'anno

Da quest’anno sono presenti tre aree delimitate, con incannucciate basse che determinano un isolamento visivo e logistico per tre situazioni distinte: l’area degli sport empatico-relazionali, l’area per i piccolissimi e l’area chiamata Cocoon, per persone e cani “diversamente giovani”, che hanno bisogno di avere una sistemazione più riservata. E dal 23 al 25 giugno si terrà, nella spiaggia di Maccarese, anche il Festivalbau.