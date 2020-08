È andata alla grande la stagione balneare alla bau beach di Sabaudia, l'unica in provincia di Latina. A gestirla è l'associazione Mondocane, presieduta da Serena Lombi, che parla di numeri sorprendenti: circa 100 cani registrati al giorno e turisti arrivati appositamente da ogni parte d'Italia. «Abbiamo avuto il pieno tutti i giorni racconta -. Sono otto anni che abbiamo in gestione la spiaggia per gli amici a quattro zampe e ogni anno va meglio perché riusciamo ad affinare sempre di più le possibilità e l'offerta. Ormai, oltre ai cittadini della provincia, vengono famiglie da tutta Italia, soprattutto dal nord. Pianificano la vacanza in base alla bau beach perché non vogliono lasciare il cane tutto il giorno da solo nella stanza di un hotel. È un peccato che non ci sia una spiaggia apposita in ogni città, forse non è ancora chiaro quanto indotto porti un simile servizio».

Un altro punto a favore della bau beach di Sabaudia è che è totalmente gratuita. I volontari mettono a disposizione un ombrellone a cane dove possono stare fino a quattro persone dello stesso nucleo familiare. Ci pensano loro anche a crocchette, acqua, palline, ciotole e sacchetti igienici e agli ospiti chiedono solo un'offerta libera. La prevenzione del contagio da Covid-19 non è stata un problema, perché «già da prima della pandemia era obbligatorio il distanziamento di 6 metri tra un ombrellone e l'altro, necessario perché ogni cane avesse il giusto spazio». La bau beach ha ben quattro nulla osta: quello dell'Ente Parco, del demanio marittimo, della Asl e della Capitaneria di Porto. «Quello che posso pensare conclude è che gli altri comuni non siano riusciti ancora a realizzare una spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe perché non è semplice a livello burocratico avviare tutta la trafila e trovare un'associazione che sappia gestire contemporaneamente un numero così elevato di animali. È un peccato però, se si pensa che ormai il 60% delle famiglie ha un animale d'affezione». Latina, in effetti, ci aveva provato. Lo scorso anno aveva individuato un'area da destinare agli amici a quattro zampe a Valmontorio, una sola associazione si era detta disponibile alla gestione ma poi aveva fatto un passo indietro.

Vedi anche > Cani in spiaggia, via libera del Tar: i Comuni non possono vietarlo La sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA