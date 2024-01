Ivan Alexandru ucciso a colpi di pistola a Monte Compatri: aveva 14 anni: l'ipotesi di una lite per droga. Il giovane era con il patrigno

Dramma alle porte di Roma. Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri. L'allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto il 118, i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e il pm di Velletri.

Inutili i soccorsi per il ragazzo romeno.

LA PISTA

Una lite per motivi legati alla droga. Sarebbe questa una pista seguita dagli investigatori che indagano sull'omicidio di un ragazzo romeno di 14 anni, Ivan Alexandru, avvenuto nella notte alle porte di Roma. I carabinieri di Frascati stanno sentendo in queste ore gli amici che erano con lui e hanno chiamati i soccorsi. Secondo quanto si apprende, sarebbero dei connazionali maggiorenni, qualcuno con precedenti alle spalle anche per stupefacenti.

I SOCCORSI

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto. Non si esclude che possa esserci stato un litigio tra gruppi di persone della zona. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo investigativo di Frascati e il Pubblico ministero di turno del Tribunale di Velletri.

SPARI DALL'AUTO

Era col compagno della madre Ivan Alexandru. È quanto ricostruito dagli investigatori. Il gruppo di 5/6 romeni avrebbe avuto un litigio fuori a un bar con un altro gruppo di connazionali, probabilmente nomadi, e ci sarebbero stati alcuni schiaffi e spintoni. Poi si sono spostati nel piazzale della metro Pantano dove è arrivata un'auto da cui sono stati esplosi i colpi. La macchina si è poi allontanata. Non si esclude che quegli spari volessero essere un avvertimento. Sulla vicenda indagano i carabinieri.