Roma, ritorna l’appuntamento con la raccolta di coperte e sacchi a pelo per le persone senza dimora. Ecco gli indirizzi dove poter donare

Un gesto concreto di solidarietà per le persone senza dimora che vivono in strada nella Capitale: l’appello è stato condiviso via social dalla Croce Rossa Italiana di Roma che ha organizzato per oggi ( sabato 13 gennaio) una raccolta di coperte e sacchi a pelo per i senzatetto. Nelle sedi dei Comitati della Croce Rossa Italiana di Roma si potranno donare solo coperte e sacchi a pelo nuovi o in attimo stato, lavati e messi sotto vuoto oppure puliti in buste di plastica. Le donazioni saranno poi destinate alle persone in difficoltà che vivono nella Capitale. Una giornata importante dove le Unità di Strada della Cri intensificano il lavoro in vista dell’arrivo della stagione invernale e vedono aumentare i bisogni di assistenza e di aiuto nei confronti di coloro che vivono in condizioni di fragilità.

L'evento è stato promosso da Croce Rossa Italiana e Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale. I punti di raccolta sono due: nel Municipio II, in via dei Campani, 79, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Nel Municipio III in via Monte Berico, 5, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.