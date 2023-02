Regionali Lazio, presidente di seggio sorpresa a rubare nella borsa di una scrutatrice: rimossa e denunciata a Nettuno

È stata rimossa e denunciata una presidente di seggio sorpresa a rubare nella borsa di una scrutatrice. Si tratta di una donna di sessant’anni nominata presidente di seggio nella scuola nel quartiere Tre Cancelli. È accaduto questa mattina, poco dopo l’inizio delle operazioni di voto, quando una delle scrutatrici ha sorpreso la presidente mentre frugava nella sua borsa.

Regionali, il caso a Nettuno

La ragazza ha chiesto conto di quello che stesse facendo, e la presidente ha farfugliato una giustificazione. Che però non è servita. La ragazza ha immediatamente chiamato gli agenti di polizia che erano in servizio di vigilanza al seggio. La scrutatrice ha quindi accertato che dal portafoglio erano spariti cinquanta euro ed ha subito sporto denuncia per furto. La presidente è stata allontanata dal seggio, mentre le operazioni di voto sono state sospese il tempo necessario per nominare un nuovo presidente. Sono quindi riprese regolarmente.