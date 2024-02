Domenica 18 Febbraio 2024, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 09:25

Due cani di grossa taglia lasciati in libertà e senza museruola sulla spiaggia. Accade sul litorale di ponente a Nettuno, all'altezza del palazzo della Divina Provvidenza. Si tratta di un ampio tratto di arenile che nel periodo invernale è frequentato da tante persone per fare passeggiate o jogging, oppure per portare a spasso il proprio cane. Da alcuni giorni questo tratto di arenile è frequentato anche due cani di grossa taglia, un pitbull e un pastore tedesco, che scorrazzano liberi senza museruola. Ogni giorno, per alcune ore, vengono infatti liberati dai proprietari di un'abitazione che si trova al piano terra di una palazzina che si affaccia sulla spiaggia. Liberi di correre spensierati, ma senza museruola, senza precauzione. Seminando terrore per coloro che li incrociano. Tanto è vero che molto spesso, come riferiscono alcuni residenti, la loro presenza mette a rischio le persone che li incontrano.

LE DENUNCE

«Sono apparsi da qualche giorno - spiega un residente il cui appartamento si affaccia sulla spiaggia - Vengono fatti uscire da un piccolo cancello che si trova al piano terra di un'abitazione, lasciati liberi di scorrazzare e dopo qualche ora richiamati in casa. Saranno anche i cani domestici, ma negli ultimi giorni hanno creato dei problemi a chi viene in spiaggia, soprattutto alle persone che scendono con cani di piccola taglia. Alcuni giorni fa continua il testimone - un signore che teneva in braccio uno yorkshire è stato costretto a scappare, perché i due cani lo inseguivano ed erano diventati aggressivi». L'altra mattina un signore che si trovava in spiaggia per fare jogging è stato avvicinato minacciosamente dal pitbull e dal pastore tedesco. Sono stati momenti di tensione fortunatamente smorzati dall'intervento dei proprietari che, richiamati dalle grida dell'uomo, hanno ripreso in custodia i cani riportandoli nel giardino dell'abitazione. Ne è nato anche un acceso battibecco che, per fortuna, non è degenerato. Ma per la persona che stava facendo jogging sono stati attimi di paura.

Azzannata alla testa dai pastori tedeschi di famiglia, grave bimba di 2 anni: la nonna è in fin di vita. Tragedia vicino Roma

«Con i gravi episodi di cronaca degli ultimi che hanno purtroppo visto protagonisti cani di grande taglia - spiega un altro residente - non mi sembra sia il comportato più corretto quello di lasciare liberi un molosso e un pastore tedesco senza la protezione della museruola; anzi, a pensarci bene mi sembra sia proprio un comportamento irresponsabile anche perché con le belle giornate questa spiaggia è frequentata anche da tanti bambini che scendono con i loro genitori. Occorre fare attenzione nella gestione dei cani e non essere superficiali». Alcuni residenti della zona hanno deciso di segnalare l'inquietante presenza del pitbull e del pastore tedesco al comando della Polizia locale di Nettuno e al Servizio veterinario del Distretto sanitario della Asl. «Ci auguriamo spiega uno di loro - che quanto prima qualcuno intervenga per impedire che questi due cani vengano liberati sull'arenile senza precauzione. Non vorremmo accada una disgrazia». Sempre a Nettuno, venerdì mattina si sono vissute ore di tensione per la sorte di quattro pastori tedeschi, tutti senza museruola, fuggiti dal giardino di un'abitazione di via Sele, nella zona delle Vele. Dopo aver raggiunto il porto turistico, si sono spostati in piazza Cesare Battisti, in pieno centro cittadino, davanti al municipio. I quattro cani, che durante la loro fuga non hanno mai manifestato segnali di aggressività, sono sempre rimasti insieme. Alla fine sono stati bloccati nei pressi di uno dei varchi del Borgo medievale dai volontari di una Associazione cinofila cittadina e riconsegnati alla proprietaria che li stava cercando.