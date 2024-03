Roma, non si ferma all'alt della polizia: fugge, si schianta e muore. Lo scooter era rubato. Ferito il figlio tredicenne

Va a scuola a prendere il figlio su un maxi scooter rubato e per sfuggire a un posto di blocco della polizia, dopo un folle inseguimento, impatta con un’autovettura. Nell’incidente resta ucciso un autotrasportatore bulgaro di cinquant’anni di Nettuno mentre il figlio tredicenne resta gravemente ferito. È accaduto nel primo pomeriggio all’incrocio tra via Lampedusa e via Ponserico nella zona della quartiere Cretarossa, alla periferia di Nettuno. Nell’incidente è rimasta coinvolta una autovettura condotta da una donna e la stessa volante del commissariato di polizia di Anzio che stava inseguendo l’Honda 300 in fuga.

L’impatto con l’utilitaria è stato tremendo: il maxi scooter e si è andato a schiantare contro muro di cinta di un villino e di rimbalzo ha anche danneggiato la volante che lo stava inseguendo.

Per il conducente dell’Honda non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo. Anche perché al momento dell’impatto non indossava il casco; emerge in proposito un altro particolare: durante la fuga l’uomo si è infatti tolto il casco scagliandolo contro la volante del Commissariato che lo stava inseguendo.

Il figlio, che invece lo indossava e questo già salvato la vita, è stato soccorso dal servizio 118 e trasferito in ambulanza all’ospedale di Anzio. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sull’asfalto oltre ai frammenti del maxi scooter, anche lo zainetto con i libri di scuola.