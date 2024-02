Arresto cardiaco, la fondazione "Giorgio Castelli" forma i carabinieri e dona due defibrillatori

Presso la sede Comando Provinciale di Frosinone, personale esperto ed abilitato della fondazione “Giorgio Castelli” Onlus di Roma ha tenuto un corso formativo rivolto ai Carabinieri impegnati nei servizi di pronto intervento, con l’obiettivo di qualificare i militari alla pratica della Blsd, acronimo Basic life support and defibrillation, protocollo che prevede l'uso del defibrillatore. L’attività, svolta a titolo gratuito, consente all’Arma di Frosinone di aumentare il bacino di militari “esecutori Blsd”, in aggiunta al personale già formato nel corso di appositi cicli di istruzione organizzati dal comando legione Carabinieri Lazio.

Il corso ha visto la partecipazione di un team di 8 istruttori della Fondazione Giorgio Castelli che ha addestrato 50 militari di vari gradi alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore.

Questa mattina, dopo l’ultima sessione, terminata la parte pratica e verificati i risultati ottenuti, vi è stata la consegna degli attestati di “esecutori BLS-D” da parte del presidente della Fondazione, Vincenzo Castelli ha ringraziato il Comandante Provinciale, colonnello Gabriele Mattioli per l’opportunità data alla Fondazione di collaborare con i Carabinieri di Frosinone.

Nella circostanza il presidente Castelli ha donato all’Arma 2 apparecchi defibrillatori di ultima generazione.

Il colonnello Mattioli, ha assicurato che i dispositivi verranno “messi in circuito” sin da subito, a bordo delle “Gazzelle” del pronto intervento dei Carabinieri delle Compagnie di Alatri e Sora ove sono presenti dispositivi assegnati già da qualche anno, non di ultima generazione. Questi 2 defibrillatori si aggiungono agli altri 13 in dotazione al comando provinciale, 6 di tipo mobile che vengono utilizzati, in caso di necessità, dalle pattuglie del pronto intervento delle sei Compagnie di Alatri, Anagni, Cassino, Frosinone, Pontecorvo e Sora, e 6 dispositivi di tipo fisso allocati negli stabili delle stesse Compagnie e presso la stazione Carabinieri di Ceccano.