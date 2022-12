Roma, il parco nobile di Settebagni tra incuria e manutenzione

Questo parco fu riqualificato nel 2015 con giochi ed attività ludiche per i bambini. Tuttavia il “parco nobile”, al giorno d'oggi, soffre parecchio di incuria, specie in alcune zone. A dirla tutta, l'area per i bambini è integra e quasi ogni giorno il luogo è frequentato da genitori che portano i loro figli a passare un po' di sano svago. Però, è la zona antistante al parco, l'entrata soprattutto, che si caratterizza per il pessimo aspetto. Vegetazione altissima e non curata, rifiuti sparsi un po' dappertutto e quant'altro.

Colle Salario: cittadini e associazione di commercianti bonificano l’area verde di via Monte Gilberto

Di certo non un grande biglietto da visita. Tuttavia, una volta dentro, il parco si presenta meglio che all'uscita: recentemente è stata predisposta un'area cani, ben recintata; l'erba è tutto sommato tenuta bene, il viale pedonale è in buono stato, i giochi sono idonei per i bambini. Il municipio invece, recentemente, ha provveduto alla potatura di alcuni grandi alberi al fine di rendere l'area più aperta e luminosa. A guastare però quello che sembrava un quadro decente è lo stato delle panchine, poste nella rotonda che di fatto delimita la fine della zona pedonale. Tutte rotte e corrose. Impossibili da utilizzare per chiunque. Nel 2020 il comitato del quartiere è riuscito a far mettere due panchine integre, una gialla ed una rossa, ma la maggior parte delle altre sono per ora inagibili.