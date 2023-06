Ostia, spiagge invase dai rifiuti: i bagnanti prendono il sole in mezzo alla spazzatura

Bagnanti stesi al sole in mezzo a cumuli di rifiuti, costretti a fare slalom tra i sacchi. Nelle spiagge libere di Ostia non mancano solo i marinai di salvataggio, ma anche la pulizia degli arenili lascia a desiderare. Una situazione che con la stagione balneare appena iniziata, non è certo il migliore dei biglietti da visita da esibire agli avventori.

Tra tutti, spicca il caso dell'ex Amanusa, attuale spiaggia bianca, dove le cataste di immondizia erano state abbandonate venerdì sera dopo una festa, e complice l'afflusso di gente maggiore durante il weekend la spazzatura adesso è persino aumentata.

E oggi, lunedì, i rifiuti sono ancora sono lì ad accogliere lidensi e romani.

Da Levante a Ponente, carta e plastica abbandonata in spiaggia

Bottiglie di plastica e vetro, cartoni della pizza, lattine di bibite, cartacce sparse ovunque. Non va meglio sugli altri arenili liberi, da Levante a Ponente. Ripulite, ma di nuovo già sporche, le spiagge di Castel Porziano dove la spazzatura stratificata delle settimane scorse è stata portata via all'alba di sabato. Spariti i "grattacieli" di rifiuti, ma da domenica sera sono tornati sacchetti di immondizia, lasciati a ridosso di alcuni chioschi.

