Roma, occupato il liceo Albertelli: ripartono le proteste

Da una parte gli universitari, dall'altra i liceali e dopo i disordini avvenuti ieri pomeriggio alla facoltà di Scienze politiche della Sapienza, stamattina dall'Esquilino riparte l'onda delle proteste studentesche.

E' stato occupato il liceo Classico Pilo Albertelli. Anche nel 2022, pur di fronte a diversi pretesti, l'istituto superiore di via Manin fu uno dei primi ad essere occupato (era la fine di ottobre). Al momento non si registrano disordini anche se la direzione della scuola ha informato l'Ufficio Scolastico Regionale.

Roma, Liceo Albertelli occupato dopo tensioni di ieri alla Sapienza

Quasi certamente nei prossimi giorni la protesta crescerà e altre scuole saranno occupate. «E' un rito ormai vecchio e stanco - commenta Mario Rusconi, a capo dell'Associazione nazionale presidi di Roma - in tanti anni le occupazioni non hanno portato mai a nulla di quanto richiedevano gli studenti di contro però abbiamo noi tutti pagato il peso di quelle proteste per i danni che molte scuole hanno subito e che sono stati coperti sempre dai contribuenti».

Uno dei principali problemi che si portano dietro le occupazioni sono proprio i danni che i ragazzi volontariamente o meno recano alle scuole. Tanti i trascorsi incresciosi che hanno visto decine di classi e ambienti comuni vandalizzati, deturpati, devastati per conti salatissimi che solo nel 2022 hanno superato i 500 mila euro. Furti, bagni distrutti, laboratori vandalizzati: era accaduto al Virgilio e poi ancora al Mamiani.

Qui la preside seguendo il regolamento di istituto aveva poi chiesto che a pagare fossero le famiglie degli studenti che avevano preso parte all'occupazione.

Roma, Mamiani occupato: 230 gli studenti sospesi. «Danni per 10mila euro»