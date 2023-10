Manifestazione per la Palestina a Roma, al via il corteo al grido di «Intifada fino alla vittoria»: 3.000 partecipanti

Corteo nazionale pro Palestina oggi a Roma. È partito al grido di «Palestina libera» e «Intifada fino alla vittoria» da piazza Porta San Paolo. La manifestazione è organizzata da comitati e associazioni tra cui i Giovani Palestinesi. « Palestina libera», «Israele Criminale» e Stato Criminale«. Sono i cori che intonano i manifestanti riuniti a Porta San Paolo, a Roma. Circa tremila i manifestanti presenti in piazza. Sul posto un grande dispiegamento di forze dell'ordine. Polizia, carabinieri e agenti della polizia locale di Roma Capitale a delimitare il perimetro della piazza.

Manifestazione a Roma pro Palestina

Contestati alcuni giornalisti all'interno del corteo, definiti «complici del massacro, parte del nemico, amici di Netanyahu e del governo Meloni».

Presenti, tra gli altri, rappresentanti del Partito comunista, Potere al popolo e Cobas. Il corteo dei manifestanti si chiuderà a piazza San Giovanni.

I manifestanti si stanno muovendo in concomitanza con altre proteste in altre capitali europee. In testa al corteo romano ci sono molti giovanissimi e anche bambini: indossano sciarpe, kefiah e bandane che riprendono i colori della bandiera palestinese. Dal camioncino rosso che guiderà i manifestanti, diventati migliaia, fino a piazza San Giovanni in Laterano si alternano le voci al microfono, che ripetono slogan quali: «Israele criminale, Palestina immortale», « Palestina libera» e « Palestina terra mia».