Manifestazione pro Palestina a Roma, le foto del corteo

Partito da piazza di Porta San Paolo il corteo nazionale pro Palestina che si svolge oggi a Roma. Fumogeni verdi, bandiere della Palestina, della pace e cori per chiedere la liberazione del popolo palestinese. Ma anche bandiere dei partiti politici, quali Potere al popolo e Partito comunista dei lavoratori. Con centinaia di manifestanti in movimento il «corteo nazionale contro la guerra e per la pace in Palestina», spiegano i manifestanti in piazza, è pronto a partire da Porta San Paolo, a pochi passi dalla Piramide dove è disposto il camioncino rosso che guiderà la protesta fino a piazza San Giovanni in Laterano. «Stop al genocidio, fine dell'occupazione. Palestina libera», è lo slogan esposto sullo striscione di apertura del corteo. In testa al corteo alcuni manifestanti reggono la riproduzione in gomma di una chiave in formato gigante, a rappresentare il desiderio delle famiglie palestinesi di ritornare alle proprie case.

L'associazione dei Giovani palestinesi regge un altro striscione su cui si legge: «Generazione dopo generazione. Fino alla liberazione». Su alcuni cartelli le scritte recitano: «Free Gaza», « Palestina libera», «Non c'è pace senza giustizia», «Usa e Nato controllano la nostra visione della realtà» e «Gaza: è genocidio. Ignorarlo è disumano». Sulla strada, delimitata da un nastro giallo, sono disposti blindati e uomini delle forze dell'ordine. In questo momento i manifestanti sono fermi in viale della Piramide Cestia in attesa degli ultimi gruppi in arrivo dal sud Italia.