Caldo addio, arriva il ciclone con pioggia e raffiche di vento: allerta in tutta Italia

Breve ma intensa questa Novembrata, che ora rischia di essere spazzata via da un forte ciclone con venti di burrasca. Dall'ondata di caldo anomalo che ci ha fatto ritardare il cambio armadio, domani si passa all'inverno, con piogge intense, raffiche di vento, mareggiate e neve ad alta quota. Ultime ore quindi per godersi le piacevoli temperature estive, che anche oggi al Sud saliranno fino a 28/29 C sulle Isole Maggiori e localmente in Calabria. Al Nord invece il maltempo sembra essersi già insediato, con precipitazioni abbondanti che entro sera si sposteranno verso il Sud. Neve copiosa sulle Alpi anche sotto i 1400 metri, venti forti di Libeccio, Scirocco, mareggiate intense lungo le coste espose e calo termico. Da segnalare piogge sotto forma di nubifragio sulle Alpi, specie del Friuli e in Campania.

Freddo alle porte: in arrivo il ciclone "Genoa Low"

Fuori giacche pesanti e ombrelli per l'arrivo del primo ciclone autunnale "Genoa Low", confermato anche dalle mappe. Prevista una massa d’aria polare marittima proveniente dal Nord Atlantico che entrerà nel Mediterraneo attraverso la cosiddetta Porta del Rodano, cioè dalla Francia. L’aria fredda toccherà le alte montagne della Corsica, innescando venti di Libeccio umidi verso il Golfo Ligure. Una complessa interazione che vedrà proprio in Liguria un sensibile contrasto tra la massa d’aria fredda e la più tiepida acqua del mare. Tale processo porterà alla formazione di un’area di bassa pressione in prossimità della città di Genova, detta appunto ’Genoa Low’.

In transito dal Nord al Sud il maltempo interesserà tutta la penisola con fenomeni che in Italia non si vedevano da mesi. In particolare, nella giornata di domani, venerdi 4 novembre, sarà il Centro-Nord a essere maggiormente caratterizzato da precipitazioni abbondanti con nevicate fino ai 1400-1500 metri, acqua alta a Venezia e venti fortissimi. Nel weekend il ciclone si sposterà velocemente verso il Sud, dove è previsto un tracollo termico. Se si tratti di una tregua o di un addio definitivo alla fase calda e soleggiata è presto per dirlo, la prossima settimana potrebbe ritornare il bel tempo e il clima mite. Per adesso l'attenzione resta per la Genoa Low che arriva dopo un periodo caldo, decisamente troppo caldo, decisamente da record.

Nel dettaglio

Giovedi 3. Al nord: peggiora con piogge dal pomeriggio da Ovest verso Est. Centro: bel tempo, piogge in nottata su Toscana e Lazio. Sud: soleggiato con Novembrata. Venerdi 4. Al nord: maltempo su Alpi, Lombardia, Triveneto, neve a 1400-1500 metri. Centro: maltempo su Toscana, Umbria, Lazio, a tratti anche in Sardegna. Sud: entro sera peggiora fortemente ovunque. Sabato 5. Al nord: sole, ma freddo al mattino. Centro: maltempo sulle Adriatiche. Sud: maltempo, arriva l’autunno. Tendenza: domenica ancora maltempo al Sud, in seguito possibile Novembrata di San Martino con sole e temperature miti per una settimana.