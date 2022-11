Maltempo Roma, nubifragio a Ostia: strade allagate. Allerta meteo in tutto il Lazio

Il maltempo si abbatte su Roma. Oggi un violento nubifragio ha colpito Ostia, allagando completamente le strade. Un evento "eccezionale", con oltre 56 mm di pioggia caduti in poco più di un ora. Una vera e propria "bomba d'acqua", che ha reso difficile gli spostamenti per i cittadini.

Quando ci sono condizioni atmosferiche avverse a Roma, si possono contattare diversi numeri. In particolare:

112 numero unico di emergenza.

800 854 854 sala radio Roma Capitale protezione civile.

803 555 sala operativa regionale protezione civile



«Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile Lazio ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, venerdì 4 novembre e per le successive 9-12 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione».

🔔🟠#allertaARANCIONE venerdì #4novembre in Lombardia e Friuli Venezia Giulia

🔔🟡#allertaGIALLA in 16 regioni

⛈️💨In arrivo piogge e temporali su gran parte dell’Italia. Venti fino a burrasca al Centro-Nord. Avviso meteo del #3novembre👉https://t.co/HN55ZN7pGm #protezionecivile pic.twitter.com/L3sUu9unyU — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 3, 2022

Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio «Il Centro Funzionale Regionale - prosegue la nota - ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto».