Malore improvviso mentre fa il bagno a San Teodoro, turista romano muore in vacanza

Stava facendo il bagno a San Teodoro quando si è sentito male e non c'è stato nulla da fare per salvarlo. La vittima è un turista 81enne, romano di origini campane, arrivato da pochi giorni in Sardegna per passare le vacanze in un'abitazione di Capo Coda Cavallo, nel nordest dell'Isola.

Il malore davanti a un parente

Oggi era in mare con un parente che all'improvviso lo ha visto andare sott'acqua e lo ha soccorso. Immediato l'intervento dei bagnini e di alcuni infermieri che si trovavano in spiaggia. Sono cominciati subito i tentativi di rianimarlo e sono continuati con l'arrivo di un'ambulanza del 118.

Purtroppo sono stati inutili e l'anziano ha perso la vita davanti ai suoi familiari. Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe già avuto in passato problemi cardiaci e gli sarebbe stato fatale il malore mentre era in mare.