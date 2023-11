I sedici ITS Academy del Lazio: dove sono e cosa offrono

Chi pensava che dopo il diploma ci fosse la laurea si sbagliava. Nel mezzo, per chi vuole scegliere un percorso che si basi su una formazione "pratica" ci sono gli ITS Academy. Si tratta di Istituti Tecnologici Superiori nati per fornire agli studenti competenze tecniche specifiche in determinati settori e potenziare così la loro occupazione. In Italia sono nati nel 2010, istituiti dall’articolo 13, comma 2, della Legge 2 aprile 2007, n. 40 e dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 e si ispirano a modelli già consolidati in altri paesi europei (Fachhocschulen tedesche, Scuole Universitarie Professionali Svizzere, al Brevet Technicien Supérieur o al Diplome Universitaire de Technologie francesi). Costituiscono, ad oggi, uno dei principali segmenti della formazione terziaria non universitaria.

«L’intervenuta Legge 15 luglio 2022, n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” di riforma del sistema ITS, all’articolo 1 indica tra l’altro che gli ITS assumono la denominazione di ITS Academy al fine di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, per rafforzare le condizioni di sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza e competitività», spiega il sito della Regione Lazio che vanta ben 16 Istituti.

Regione Lazio, Approvata la legge sugli ITS Academy. Bertucci: «Più opportunità per i giovani»

ITS Academy: quanti ce ne sono nel Lazio

Nella regione Lazio sono presenti 16 Fondazioni ITS Academy attive specializzate in diverse aree tecnologiche:

Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità sostenibile - Fondazione G. Caboto, nato nel 2010 con sede a Latina

Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita, nato nel 2010 con sede a Roma

Istituto Tecnico Superiore per Nuove tecnologie per il made in Italy nel settore dei Servizi alle imprese, nato nel 2010 con sede a Viterbo

Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, nato nel 2019 con sede a Frosinone

Istituto Tecnico Superiore area Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema agroalimentare Bio Campus, nato nel 2010 con sede a Latina

Istituto Tecnico Superiore per Nuove tecnologie per il made in Italy nel comparto agroalimentare, nato nel 2010 con sede a Viterbo

Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della informazione e della comunicazione Roberto Rossellini - Fondazione, nato nel 2010 con sede a Roma

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Maria Gaetana Agnesi Tech & Innovation Academy, nato nel 2022 con sede a Roma

Istituto Tecnico Superiore Academy Lazio Digital, nato nel 2022, con sede a Roma

Istituto Tecnico Superiore Information and Communications Technology Academy, nato nel 2022 con sede a Roma

Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie innovative per i Beni e le attività culturali - Turismo, nato nel 2010 con sede a Roma

Fondazione ITS Academy Sistema moda, con sede a Roma

Istituto Tecnico Superiore Academy Logistica 4.0, con sede a Rieti

Fondazione ITS Eco-Stem Generation, con sede a Roma

Istituto Tecnico Superiore Academy – Nuove tecnologie per il made in Italy – Sistema agroalimentare di Rieti, con sede a Rieti

Istituto Tecnico Superiore per l’Energia del Lazio – ITSEL, con sede a Roma

Lavori più richiesti in Italia, ecco la classifica: dagli ingegneri agli idraulici,le figure più ricercate (che non si trovano)

ITS Academy: l'offerta formativa

Gli Istituti Tecnici Superiori offrono percorsi di specializzazione tecnica e non accademica post diploma. Sono stati creati per quelle aree tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. L'apprendimento, negli Academy, si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni, compiti e ruoli simili alla realtà lavorativa. Il periodo di tirocinio che gli studenti trascorrono nelle aziende è almeno del 35% della durata del corso e l’attività formativa è svolta per almeno il 60% del monte orario complessivo da docenti provenienti dal mondo del lavoro. La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno l'80% della durata del corso che si articola in semestri: i percorsi formativi di quinto livello hanno durata di quattro semestri ed almeno 1.800 ore di formazione; quelli di sesto livello si articolano invece in sei semestri ed almeno 3.000 ore di formazione. Ogni semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio e, alla fine del percorso viene rilasciato un diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.