I ladri non si fermano e domenica sera hanno raggiunto ben sei ville tra le zone Monti Lepini, Celleta e Valiana. Quattro i colpi che secondo le testimonianze dei residenti sono stati commessi, altri due falliti. Nelle ville svaligiate la banda di malviventi ha portato via soldi, oro e gioielli per qualche migliaia di euro. In uno dei casi una giovane coppia stava cenando nel piano terra quando i ladri almeno tre persone, tra le quali sembra anche una donna sono entrati nel piano superiore rompendo una finestra. Una volta che i banditi erano all'interno hanno messo tutto a soqquadro. Quando i proprietari se ne sono accorti hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. È scattata la caccia all'uomo ma dei malviventi nessuna traccia malgrado i controlli a tappeto. Stesso modo di agire anche nella seconda villa, a poche centinaia di metri di distanza. In tarda serata una giovane donna, sentendo il cane abbaiare in modo improvviso, ha chiamato il marito che è uscito e ha trovato un ragazzo di circa 30 anni a piedi, con viso coperto da una sciarpa. Alla domanda se cercava qualcuno di specifico, il giovane avrebbe risposto di essere stato lasciato li a piedi da alcuni amici e di aver paura dei cani che potessero aggredirlo. Ha raccontato senza essere creduto di abitare a poca distanza e di essere pronto a tornare a casa a piedi. I proprietari hanno però avvertito i carabinieri. Altri residenti hanno segnalato la presenza sospetta in zona di un furgone bianco e di una Ford Fiesta.Una situazione preoccupante, al punto che è intervenuto anche il sindaco di Patrica, Lucio Fiordaliso. Il centro lepino da anni non ha più la caserma dei carabinieri e si appoggia a quella di Supino. Fiordalisio ha annunciato di aver chiesto controlli più intensi. «Considerati gli episodi di tentati e consumati furti avvenuti nella giornata di domenica- scrive - e per evitare il prosieguo di queste azioni malavitose, ho richiesto al comando dei carabinieri di Supino l'intensificarsi dei controlli sul nostro territorio. Da oggi il personale di Polizia locale effettuerà turni pomeridiani e posti di blocco. Anche la protezione civile garantirà servizi serali. Si raccomanda alla cittadinanza di chiamare il 112 per qualsiasi tipo di segnalazione». Patrica è solo l'ultimo centro del Nord della ciociaria preso di mira da bande di ladri dopo Supino, Morolo, Ferentino ed Anagni. Proprio a Ferentino sempre domenica sera intorno all' ora di cena si è verificato un furto in pieno centro ai danni di un noto professionista.