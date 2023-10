Parco di Grotta Perfetta: oogi lo spazio incontra la pallavolo, alla scoperta della costellazione Iride con laboratori didattici, incontri, fumetti e giochi

Lo spazio incontra la pallavolo con Oltre la rete, verso le stelle: una giornata di laboratori didattici, incontri, fumetti e giochi. L'appuntamento è sabato 14 ottobre a Roma, al Parco di Grotta Perfetta, con ospiti come Andrea Lucchetta, star della nazionale di volley dell'epopea Velasco, e alcuni ricercatori di Iride, l'innovativa costellazione satellitare italiana. Obiettivo di Oltre la rete, verso le stelle è quello di riunire due mondi apparentemente distanti, ma incredibilmente affini nella realtà: la pallavolo e lo spazio.

A dimostrare le affinità saranno le varie attività in programma con persone molto diverse tra loro come Alessandro Coletta, astrofisico e Direttore del programma Cosmo SkyMed dell'Agenzia Spaziale Italiana, Andrea Papa, autore dei Libri Lo Zio Orso racconta le meraviglie spaziali, Andrea Papa Ingegnere di Iride dell'Agenzia Spaziale Europea oppure Omar di Felice, ciclista estremo.

Il programma

Cosa hanno in comune il gioco della Pallavolo e lo Spazio? Sarà possibile scoprirlo il 14 ottobre al Parco di Grotta Perfetta (AFA3) a Oltre la Rete, Verso le Stelle, una giornata all’insegna della scienza e dello sport, patrocinata del Municipio VIII della città metropolitana di Roma.

"Oltre la Rete, Verso le Stelle" è un evento che riunisce due mondi apparentemente distanti, ma incredibilmente affini nella realtà: la pallavolo e lo spazio. Dalle ore 10 alle 18, avrete l'opportunità di conoscere le affascinanti connessioni che si celano tra le diverse discipline, scoprendo così come il mondo dello sport e l'esplorazione spaziale possano convergere attraverso la lente straordinaria della fisica.

Il programma Iride, l'Esa (European Space Agency) e la Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) collaboreranno nell'attuazione di un composito progetto che possa rappresentare un momento di crescita per le bambine e i bambini che prendono parte alle Feste del Volley S3 e che verranno introdotti al gioco della pallavolo da Andrea Lucchetta su un campo gonfiabile di pallavolo. Il team di Iride organizzerà una visione del cielo con telescopi solari e dei laboratori in cui i ragazzi potranno scoprire come un satellite può rimanere in orbita attorno alla Terra, attraverso un'esperienza coinvolgente e interattiva. Inoltre saranno presenti Il Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di Storia dell'arte di Roma Tor Vergata con attività legate ai giochi nell'antichità e la Carmignani Editrice con un laboratorio sulla costruzione di satelliti.

A questo si aggiungerà un programma di conferenze che vi racconteranno lo Spazio, l'ambiente e lo sport in un modo nuovo e divertente.

10.30 Oltre la rete verso le stelle, ospiti Amedeo Ciaccheri Presidente VIII Municipio, Andrea Papa Ingegnere di IRIDE dell'ESA, Andrea Lucchetta FIPA

15.00 Le meraviglie spaziali raccontate alle bambine e bambini, ospiti Andrea Papa, autore dei Libri Lo Zio Orso racconta le meraviglie spaziali, moderatrice Micol Carmignani

16.00 Cosmo cani Astro scimmie, i primissimi astronauti avevano le zampe, ospiti Alessandro Coletta, astrofisico e Direttore del programma Cosmo SkyMed dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana)

17.00 – 17.30 Un Pianeta a due ruote, pedalando verso un futuro sostenibile, Ospiti Omar di Felice, ciclista estremo e Virginia Coletta, GEOSPATIAL SERVICES ENGINEER, Modera Vittoria Stolfi